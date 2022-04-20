Baltalı cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mustafa Ateş’in balta darbesiyle öldüğü kavganın 2 şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'nde 48 yaşındaki Mustafa Ateş'in ölümü ile sonuçlanan olayın şüphelileri, K Y. ve oğlu S Y., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edremit Adliyesine sevk edildi. Savcılık soruşturması ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen baba oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet olayı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan kavga ve sonrasındaki olaylar an ve an güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

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