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Denizdeki mayınlara uzaktan müdahale kolaylaşıyor Balıkesir Teknokent’ten denizlerin güvenliğine katkı Denizler artık daha güvenli olacak

İHA

Balıkesir Teknokent firmalarından KZ Mekatronik ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilecek savunma sistemiyle denizdeki mayın ve benzeri şüpheli cisimlere uzaktan müdahale edilebilecek.

Denizdeki mayınlara uzaktan müdahale kolaylaşıyor Balıkesir Teknokent’ten denizlerin güvenliğine katkı Denizler artık daha güvenli olacak

Balıkesir Teknokent firmalarından KZ Mekatronik ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilecek savunma sistemiyle denizdeki mayın ve benzeri şüpheli cisimlere uzaktan müdahale edilebilecek.
Yüzde 97 yerlilik oranına sahip “Uzaktan kontrollü fünye ateşleme sistemi” ile Kara Kuvvetlerinde sağlanan başarı Deniz Kuvvetlerinde de uygulanacak. Firmanın Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Kalender sistemin Deniz Kuvvetlerine uyarlanması konusunda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Balıkesir Teknokent bahçesinde sistemin Kara Kuvvetleri versiyonunun denemesini de yapan mühendisler üretimde yüzde 100 yerli ve milli üretimi yakalamak istediklerini vurguladı.

Kalender: “Uzaktan kontrollü fünye ateşleme sisteminde yüzde 97 yerliliğe ulaştık”
KC Mekatronik Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Kalender geliştirdikleri “Uzaktan kontrollü fünye ateşleme sistemi” ile ilgili verdiği bilgilerde, “Son yıllarda özellikle savunma sanayinde ülkemizde ciddi gelişmeler olmaktadır. Bu anlamda bizim gibi küçük ölçekteki firmalara da Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan fırsatlar tanınmakta. Bununla ilgili başkanlığın yaygınlaştırmayla ilgili niyeti net olarak görülüyor. Sahadan gelen istekler çerçevesinde biz de uzaktan kontrollü fünye ateşleme sistemleri üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımızda yüzde9798 seviyesinde yerlilik oranına ulaştık. Açıkçası komponent seviyesine kadar diyebiliriz. Kritik tüm malzemeleri yerli ve milli hale getirdik. Herhangi bir kalemle ilgili dışa bağımlılığımız kalmadı” diye konuştu.

“Deniz versiyonunu geliştiriyoruz”
Sistemin Deniz Kuvvetlerinde de kullanılması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Genel Müdür Kalender, “Savunma Sanayi Başkanlığının desteklediği bu arge sürecinin çıktıları da yine başkanlık tarafından siparişe dayalı üretimlerimize şu anda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını üretmekteyiz. Son dönemde Kara Kuvvetleriyle ilgili ihtiyacı başarılı biri biçimde ve hem de yurt dışından daha önce tedarik edilen muadillere göre fonksiyonel olarak kat be kat üstünde yeteneklere sahip gerçekleştirilmesi sonucunda da Deniz Kuvvetlerinde de bunu yapalım talebi geldi. Deniz Kuvvetleri’nin çeşitli unsurları için ön çalışma, proje hazırlık ve test çalışmalarımız oldu ve bu ürünü denizde de başarıyla yapabileceğimizi gördük ve Savunma Sanayi Başkanlığıyla yeni bir sözleşme imzaladık. Denizde imha edilmek istenen patlayıcının patlatılması ya da Deniz Kuvvetlerindeki ilgili unsurun taktik konseptine uygun olarak kullanılmak üzere deniz versiyonunu da şu anda geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Burcu Aydemir: “Mehmetçik’in ihtiyacı kritik ürünler üretilmesinden gururluyuz”
Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir de Teknokentte savunma sanayinin ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla üretilmesinden dolayı gururlandıklarını belirterek, “Balıkesir Teknokenti 2019 yılında proje kabulüne başladıktan sonra Balıkesir’in arge ve innovasyonda çıtasını yükseltmek isteğiyle yola çıktık. Bu gün itibariyle yüzde 100 doluluğa ulaştık. Yazılım, kimya, kozmetik, ilaç, savunma sanayi, mühendislik gibi alanlarda 58 projeye ev sahipliği yapıyoruz ve 200’e yakın istihdamımız var. Savunma sanayi firmalarımızın da başarısı şu anda bizi gururlandırıyor. Savunma sanayinin, Mehmetçik’in ihtiyacı olan kritik ürünlerin yüzde 100’e yakın yerlilik oranıyla üretilmesi ve savunma sanayine tedariki noktasında iki firmamızın katkıları bizim için çok değerli ve önemli. Teknokentte yer alan firmalarımızın başarılarıyla biz de gurur duyuyor ve her türlü desteği veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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