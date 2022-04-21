Sındırgı’da “Huzurlu Aile Sohbetlerine” yoğun ilgi Sındırgılı vatandaşlar “ Huzurlu Aile Sohbetlerinde” buluştu

Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim’in konuşmacı olduğu ‘Huzurlu Aile Sohbetleri’ adlı konferans Sındırgı’da yoğun katılım ile gerçekleşti.

Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak, belediye meclis üyesi Atiye Demir, ilçe müftüsü Sami Türkel, yazar Mehtap Altan, daire amirleri ve bin iki yüze yakın vatandaşın katıldığı konferansa özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medya hesaplarından Erdim’i takip eden kadınlar salonu hınca hınç doldurdu. İlginin yoğun olduğu konferansta konuşan ve Sındırgı belediyesinin kadınlara ve aile yaşantısına yönelik çalışmalarından çok etkilendiğini belirten Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim, aile yaşantısı, aile bireylerinin dikkat etmesi gerekenler, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesi için önemli detaylara yer verdi. Bir saati aşkın süre katılımcılarla sohbet havasında konferansını gerçekleştiren Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim “Bugün buraya geldiğim için Rabbime çok şükür ediyorum. Rabbimin nasibi olmasa ben bugün burada olmazdım. O kadar güzel buldum ki bayıldım gerçekten gönlümün bir kısmını burada bırakıp gidiyorum. Tekrar gelmeyi çok isterim. Rabbimden diliyorum. Bir defa hanımefendilerin çalışmaları, belediyenin bu kadar çok doğal hayata değerlerimizi açığa çıkarmaya kültürel değerleri yaşatmaya verdiği değer gerçekten çok kıymetli çok dua ettim, çok tebrik ettim. Hanımefendilerin yaptıklarına bayıldım. Geri dönüşümden yaptıkları o takılar, o doğal ürünler, o sepetler inanılmaz güzel. Gerçekten çok beğendim. Bakın üstümde de onların bir hediyesi var bileğimde onların hediyesini taşıyorum. Çok beğendim. Buradaki ilgiyi çok yoğun hissettim. Allah razı olsun. Hem yoğun bir sevgi seli vardı hem koskoca salon çıt çıkmadan dinledi“ dedi.

Kadınlar ilgiyle takip etti

Eşlerin birbiri üzerindeki haklarına değinen Erdim, salonu hınca hınç dolduran katılımcılara aile huzuru konusunda önemli bilgiler aktardı. Kadınların ilgiyle takip ettiği söyleşi, davetlilerden yoğun alkış aldı. Katılımcıların memnuniyetinin yerinde bir program gerçekleştirildiğinin göstergesi olduğunu ve Sındırgı’nın da kültürel aktiviteler yönüyle zengin bir ilçe olduğunu belirten Sındırgı belediye başkan yardımcısı Salih Durak “ Sındırgı Belediyesi, İlçe Müftülüğümüz ve İlim Yayma Cemiyeti olarak bugün Sındırgı halkıyla Saliha Erdim hocamızı buluşturduk. Tabi buradaki amacımız gerek öğrencilerimize gerek annelerimize babalarımıza faydalı olabilecek kişileri getirip onların hayatını tebrik edebileceği bilgileri sağlamak. Onun için de bugün Saliha Erdim hocamla yaklaşık 1 yıldır bugünü bekliyorduk. Onu burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. İnşallah mutlu aileler, mutlu yarınlar, mutlu evlatlar olması için bugün Saliha Erdim hocamızın söylediklerini hayatımıza takdim ederiz ve mutlu ve huzurlu aileler oluruz diyorum. Katılan, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

Program sonunda yazar Erdim'e, meclis üyesi Atiye Demir tarafından Sındırgı’ya özgü yağcıbedir halısı, belediye başkan yardımcısı Salih Durak ve ilçe müftüsü Sami Türkel tarafından yöresel ve doğal ürünlerden oluşan hediye sepeti takdim edildi. Program sonunda yazar Saliha Erdim kitaplarını imzaladı.

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