Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yanan evlerini yeniden inşa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yanan evlerini yeniden inşa etti

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hem evi hem de yüreği yanan Şahin ailesinin yeni evlerinde iftar sofrasına konuk oldu. Yanan evlerinin yeniden inşa edilebileceğini hayal bile edemediğini söyleyen 66 yaşındaki Serpil Şahin, Alzheimer kocamla sokakta kala kaldık ama Yücel Başkanımız yardımımıza yetişti, evimizi ve eşyalarımızı yeniledi" diyerek sevincini paylaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yanan evlerini yeniden inşa etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hem evi hem de yüreği yanan Şahin ailesinin yeni evlerinde iftar sofrasına konuk oldu. Yanan evlerinin yeniden inşa edilebileceğini hayal bile edemediğini söyleyen 66 yaşındaki Serpil Şahin, Alzheimer kocamla sokakta kala kaldık ama Yücel Başkanımız yardımımıza yetişti, evimizi ve eşyalarımızı yeniledi” diyerek sevincini paylaştı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir sosyal belediyecilik örneğine daha imza attı. Gittiği her ilçede birçok vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Tuzcumurat Mahallesi’nde evleri yanan Şahin ailesinin evini yeniden sıcak bir yuvaya dönüştürdü. 74 yaşındaki Emin Şahin ile eşi 66 yaşındaki Serpil Şahin’e ait 80 yıllık kerpiç ev geçtiğimiz Şubat ayında sobadan çıktığı tahmin edilen yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından Başkan Yılmaz’ın talimatı üzerine Şahin çifti yeni bir eve kalıcı olarak yerleştirildi. Ancak Alzheimer hastası Emin Şahin’in sürekli olarak evden çıkıp yanan eski evlerine gittiğini öğrenen Başkan Yılmaz, Emin amcanın hayatını kolaylaştırmak için yanan evin aynı yerinde yeniden inşa edilerek eşyaların yenilenmesi talimatı verdi. Bunun üzerine ekipler, evi yıkarak bir buçuk ay gibi kısa bir sürede baştan aşağı yeniledi.
Şahin ailesinin yeni evinde iftara sofrasına misafir olan Başkan Yılmaz, “Emin amcamız ile Serpil teyzemizin yüzünün yeninden gülmesi bizleri çok mutlu etti. Diyoruz ya Ramazan paylaştıkça güzelleşiyor diye, bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında oluyor ve ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yanan evi yıkıp yeniden inşa ettik. Emin amcamızı ve Serpil Teyzemizi farklı bir yere yerleştirmiştik ama Emin amcamız orada yapamadı. Biz de yanan evini yeninden inşa etme kararı aldık. Çok şükür kısa bir süre önce ev kullanılabilir hale getirildi. Evin anahtarını da teslim ettik. Orucumuzu da yeni evimizde hep beraber açtık. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” açıklamasında bulundu.
Yanan evlerinin yeniden yapılacağını hayal bile edemediğini söyleyen Serpil Şahin, “Alzheimer kocamla sokakta kala kaldık ama Yücel Başkanımız yardımımıza yetişti, evimizi ve eşyalarımızı yenilediler. Hepinizden bin kere Allah razı olsun. Yaptığınız bu hizmet asla unutulmaz. Belediyenin böyle bir hizmeti yapacağını hiç umut etmiyorduk. Çok şükür sizin yardımlarınız sayesinde yeniden evimize kavuştuk” diyerek sevincini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye’ de çocuklar 23 Nisanda eğlenceye doyacak
YEREL HABERLER Burhaniye’ de çocuklar 23 Nisanda eğlenceye doyacak
Balıkesirspor’da Giray Bulak’la yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Balıkesirspor’da Giray Bulak’la yollar ayrıldı
Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor Mahallenin doğalgaz için ilk kazması vuruldu
YEREL HABERLER Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor Mahallenin ...
Ayvalık’ta Turizm Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Turizm Haftası kutlandı
BUBFA’da Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz unutulmadı
YEREL HABERLER BUBFA’da Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz unutulmadı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Burhaniye’de köylü miniklerin orantiring heyecanı
YEREL HABERLER Burhaniye’de köylü miniklerin orantiring heyecanı
Madalyaları aldılar, şehit ailesine koştular
YEREL HABERLER Madalyaları aldılar, şehit ailesine koştular
Balıkesir’de Labirent Oryantiringi Edremit Körfezindeki öğrencileri buluşturdu
YEREL HABERLER Balıkesir’de Labirent Oryantiringi Edremit ...
Balıkesir’de öğrenciler bisiklet şenliğinde buluştu
YEREL HABERLER Balıkesir’de öğrenciler bisiklet şenliğinde buluştu
Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu
Balıkesir´de yaşayan Şahin ailesinin yanan evi yeniden inşa edildi
YEREL HABERLER Balıkesir´de yaşayan Şahin ailesinin yanan evi ...
Burhaniye’de yetenek taraması başladı
YEREL HABERLER Burhaniye’de yetenek taraması başladı
Başkanlar veresiye defterini kapattı
YEREL HABERLER Başkanlar veresiye defterini kapattı
Sındırgı’da “Huzurlu Aile Sohbetlerine” yoğun ilgi Sındırgılı vatandaşlar “ Huzurlu Aile Sohbetlerinde” buluştu
YEREL HABERLER Sındırgı’da “Huzurlu Aile Sohbetlerine” yoğun ...
Denizdeki mayınlara uzaktan müdahale kolaylaşıyor Balıkesir Teknokent’ten denizlerin güvenliğine katkı Denizler artık daha güvenli olacak
YEREL HABERLER Denizdeki mayınlara uzaktan müdahale ...
BAÜN’ün kalp takımı yenilikleri takip ediyor BAÜN Hastanesinde kapalı kalp ameliyatları hastaları sağlığına kavuşturuyor
YEREL HABERLER BAÜN’ün kalp takımı yenilikleri takip ediyor BAÜN ...
Savaştepeli gençler MHP'ye üye oldu
YEREL HABERLER Savaştepeli gençler MHP'ye üye oldu
Baltalı cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Baltalı cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ...
Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı (2)
İvrindi MYO'dan kanser paneli
YEREL HABERLER İvrindi MYO'dan kanser paneli
Balıkesir'de üreticiye badalan fasulye tohumu desteği
YEREL HABERLER Balıkesir'de üreticiye badalan fasulye tohumu desteği
Güney Marmara'nın madencilik raporu çıkarıldı
YEREL HABERLER Güney Marmara'nın madencilik raporu çıkarıldı
Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara Bandırmaspor forması hediye etti.
YEREL HABERLER Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.