Balıkesir´de yaşayan Şahin ailesinin yanan evi yeniden inşa edildi



Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, evi yanan Şahin ailesinin yeni evlerinde iftar sofrasına konuk oldu. Yanan evlerinin yeniden inşa edilebileceğini hayal bile edemediğini söyleyen 66 yaşındaki Serpil Şahin, "Alzheimer kocamla sokakta kala kaldık ama Yücel Başkanımız yardımımıza yetişti, evimizi ve eşyalarımızı yeniledi" diyerek sevincini paylaştı.Edremit Tuzcumurat Mahallesi´nde evleri yanan Şahin ailesinin evi yeniden sıcak bir yuvaya dönüştürüldü. 74 yaşındaki Emin Şahin ile eşi 66 yaşındaki Serpil Şahin´e ait 80 yıllık kerpiç ev geçtiğimiz şubat ayında sobadan çıktığı tahmin edilen yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından Başkan Yılmaz´ın talimatı üzerine Şahin çifti yeni bir eve kalıcı olarak yerleştirildi. Ancak Alzheimer hastası Emin Şahin´in sürekli olarak evden çıkıp yanan eski evlerine gittiğini öğrenen Başkan Yılmaz, Emin amcanın hayatını kolaylaştırmak için yanan evin aynı yerinde yeniden inşa edilerek eşyaların yenilenmesi talimatı verdi. Bunun üzerine ekipler, evi yıkarak bir buçuk ay gibi kısa bir sürede baştan aşağı yeniledi.`RAMAZAN PAYLAŞTIKÇA GÜZELLEŞİYOR´Şahin ailesinin yeni evinde iftara sofrasına misafir olan Başkan Yılmaz, "Emin amcamız ile Serpil teyzemizin yüzünün yeninden gülmesi bizleri çok mutlu etti. Diyoruz ya Ramazan paylaştıkça güzelleşiyor diye, bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında oluyor ve ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yanan evi yıkıp yeniden inşa ettik. Emin amcamızı ve Serpil Teyzemizi farklı bir yere yerleştirmiştik ama Emin amcamız orada yapamadı. Biz de yanan evini yeninden inşa etme kararı aldık. Çok şükür kısa bir süre önce ev kullanılabilir hale getirildi. Evin anahtarını da teslim ettik. Orucumuzu da yeni evimizde hep beraber açtık. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.`HAYAL BİLE EDEMİYORDUK´Yanan evlerinin yeniden yapılacağını hayal bile edemediğini söyleyen Serpil Şahin, "Alzheimer kocamla sokakta kala kaldık ama Yücel Başkanımız yardımımıza yetişti, evimizi ve eşyalarımızı yenilediler. Hepinizden bin kere Allah razı olsun. Yaptığınız bu hizmet asla unutulmaz. Belediyenin böyle bir hizmeti yapacağını hiç umut etmiyorduk. Çok şükür sizin yardımlarınız sayesinde yeniden evimize kavuştuk" diyerek sevincini paylaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez

2022-04-21 12:03:13



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