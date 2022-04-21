Balıkesir’de Labirent Oryantiringi Edremit Körfezindeki öğrencileri buluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de Labirent Oryantiringi Edremit Körfezindeki öğrencileri buluşturdu

İHA

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Labirent Oryantiringi Edremit Körfezindeki öğrencileri buluşturdu. Bursa Safari Doğa Sporları Kulübünün organizasyonunda Nadir Tolun Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte 600 ilkokul ve anaokulu öğrencisi yarıştı.

Balıkesir’de Labirent Oryantiringi Edremit Körfezindeki öğrencileri buluşturdu

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Labirent Oryantiringi Edremit Körfezindeki öğrencileri buluşturdu. Bursa Safari Doğa Sporları Kulübünün organizasyonunda Nadir Tolun Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte 600 ilkokul ve anaokulu öğrencisi yarıştı.
Burhaniye’de düzenlenen Labirent Oryantirningi Burhaniye’nin yanı sıra Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalıklı öğrencileri buluşturdu. Nadir Tolun Ortaokulu bahçesinde kurulan parkurda yarışan öğrencilere meşe ve fıstıkçamı fidanı hediye edildi. Şenliğe katılan öğrenciler büyük heyecan yaşarken, etkinliğin zeka ve görse hafızayı geliştirdiği açıklandı. Yarışmaya katılmaktan mutlu olduğunu anlatan Ramazan Karabulut, “ Oryantiring güzel bir şey. Çok heyecanlıydım. İlk defa yapıyorum. Burada çok eğlendim. Çok güzel bir yarışma. Çok güzel bir etkinlik” dedi. Elçin Karakobak da,” Safari oryantirning oyunlarını çok sevdim. Tekrarlanmasını çok isterim. Çok güzel bir oyun. Herkese tavsiye ederim” dedi. Buğlem Özdemir ise, “Oryantiringin her oyunu çok güzeldi. İlk kez girdim. Kendimi çok mutlu hissediyorum” diye konuştu. Organizasyonda görev alan Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Çakır da,” 23 Nisan haftasında Körfezdeki tüm öğrencilerimizin katılımı ile Labirent Oryantiringi Şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Labitent Oryantiringi koşarak satranç oynama olarak adlandırılmaktadır. Labirent Oryantirningi, öğrencilerin, yön yer duygusu, hız, zeka ve görsel hafızalarını geliştirmektedir” dedi. Oyunları baştan sona izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, tüm katılımcılara teşekkür ederken, etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Şenlikte çeşitli oyunlar oynanırken, öğrencilere yüz boyaması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesirspor’da Giray Bulak’la yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Balıkesirspor’da Giray Bulak’la yollar ayrıldı
Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor Mahallenin doğalgaz için ilk kazması vuruldu
YEREL HABERLER Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor Mahallenin ...
Ayvalık’ta Turizm Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Turizm Haftası kutlandı
BUBFA’da Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz unutulmadı
YEREL HABERLER BUBFA’da Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz unutulmadı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Burhaniye’de köylü miniklerin orantiring heyecanı
YEREL HABERLER Burhaniye’de köylü miniklerin orantiring heyecanı
Madalyaları aldılar, şehit ailesine koştular
YEREL HABERLER Madalyaları aldılar, şehit ailesine koştular
Balıkesir’de öğrenciler bisiklet şenliğinde buluştu
YEREL HABERLER Balıkesir’de öğrenciler bisiklet şenliğinde buluştu
Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu
Balıkesir´de yaşayan Şahin ailesinin yanan evi yeniden inşa edildi
YEREL HABERLER Balıkesir´de yaşayan Şahin ailesinin yanan evi ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yanan evlerini yeniden inşa etti
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yanan evlerini ...
Burhaniye’de yetenek taraması başladı
YEREL HABERLER Burhaniye’de yetenek taraması başladı
Başkanlar veresiye defterini kapattı
YEREL HABERLER Başkanlar veresiye defterini kapattı
Sındırgı’da “Huzurlu Aile Sohbetlerine” yoğun ilgi Sındırgılı vatandaşlar “ Huzurlu Aile Sohbetlerinde” buluştu
YEREL HABERLER Sındırgı’da “Huzurlu Aile Sohbetlerine” yoğun ...
Denizdeki mayınlara uzaktan müdahale kolaylaşıyor Balıkesir Teknokent’ten denizlerin güvenliğine katkı Denizler artık daha güvenli olacak
YEREL HABERLER Denizdeki mayınlara uzaktan müdahale ...
BAÜN’ün kalp takımı yenilikleri takip ediyor BAÜN Hastanesinde kapalı kalp ameliyatları hastaları sağlığına kavuşturuyor
YEREL HABERLER BAÜN’ün kalp takımı yenilikleri takip ediyor BAÜN ...
Savaştepeli gençler MHP'ye üye oldu
YEREL HABERLER Savaştepeli gençler MHP'ye üye oldu
Baltalı cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Baltalı cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ...
Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı (2)
İvrindi MYO'dan kanser paneli
YEREL HABERLER İvrindi MYO'dan kanser paneli
Balıkesir'de üreticiye badalan fasulye tohumu desteği
YEREL HABERLER Balıkesir'de üreticiye badalan fasulye tohumu desteği
Güney Marmara'nın madencilik raporu çıkarıldı
YEREL HABERLER Güney Marmara'nın madencilik raporu çıkarıldı
Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara Bandırmaspor forması hediye etti.
YEREL HABERLER Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara ...
Büyükşehir’den üreticiye Badalan fasulye tohumu desteği Büyükşehir Belediyesi, Badalan fasulye üretimini yaygınlaştırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’den üreticiye Badalan fasulye tohumu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.