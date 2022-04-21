Madalyaları aldılar, şehit ailesine koştular

Balıkesir' de düzenlenen özel sporcular atletizm Şampiyonasına katılarak Şehit Bedir Karabıyık özel sporcular Spor kulübü yarışmada 8 Altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan özel sporcular, mutluluklarını şehit ailesiyle paylaştılar.

Özel sporcular önce spor kulubünün adını taşıyan Şehit Bedir Karabıyık' ın şehitlikteki kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Sporcular daha sonra Şehit Bedir Karabıyık' ın eşi Meral Karabıyık' ı evinde ziyaret ettiler. Özel sporcuların ziyaretinden mutlu olan şehit eşi Meral Karabıyık, sporcuları tek tek kutlayarak duygularına hakim olmayarak ağladı. Ziyaret sırasında konuşan Şehit Bedir Karabıyık özel sporcular Spor kulübü Başkanı ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, "Kulübümüzün ismi rahmetli komutanımızın ismini taşıdığı için mücadelelere ayrı bir ruhla katılıyoruz. Çocuklarımızdan ikisi daha önce Türkiye Şampiyonu oldu zaten, bu yıl da bu beş çocuğumuz Balıkesir İl şampiyonu oldular, nasipse önümüzdeki Mayıs ayında tekrar komutanımızın ismini taşıyan kulübümüz olarak Türkiye Şampiyonasının gururunu yaşayacağız İnşallah. İsmi gibi değerli olan kulübümüzün sporcuları da değerli bizim için bu amaçla da madalyaları da size hediye etmeye geldik" şeklinde konuştu. Ziyarette konuşan Gazi Ecevit Karakoyun ise, " Şehitler haftası olması, değerli komutanımızın şehadetinin 28. Yıl dönümü olması sebebiyle kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. 1994 yılında terörle mücadelede birliğinin en önünde kendisi şehit olmuştur. Bizde o dönemde askeri okulda olurken kendisinin bu destansı hikayesi bize anlatılmıştır, bizde onun azmi ile terörle mücadelede görev yaparken onun nefesini ensemizde hissettik. O ruhu hep içimizde hissettik. Böyle bir kulübün başkanı ve sporcuların bizi temsil etmesi bizi gururlandırdı. Hepsine ayrı ayrı şehit ailemiz ve biz gaziler olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi. Duygularını ifade eden Şehit eşi Meral Karabıyık' ta, " Allah razı olsun çok duygulandım. Bu güzel ve özel çocuklar daha iyi yerlere gelirler. Çok mutlu oldum. Bu mutluluğuma vesile olan Kulüp Başkanı Hüseyin Uçar' a, özel sporcularımıza ve Gazi Ecevit Karakoyun' a teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ziyaret sonunda Şehit eşi Meral Karabıyık, özel sporculara çeşitli hediyeler verdi.

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