Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye yetişti.

Edinilen bilgiye göre, eski Erdek yolu Çelebi Liman karşısında bir ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bandırma itfaiye Grup Amirliği ekipleri ağaçta mahsur kalan kediyi ağaçtan indirilip doğal ortamına saldı. Vatandaşlar çalışmalarından dolayı itfaiye erlerine teşekkür ettiler.

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