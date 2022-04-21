Doğalgaz altyapı çalışmalarında bozulan yollar düzenleniyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle cadde ve sokaklar hızla yenileniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Edremit kent genelinde çalışmalar dört koldan devam ediyor. İlkbahar mevsiminin gelmesi ile ilçe merkezinden başlayarak sahil mahalleri ve kırsal mahallelere kadar altyapı, yağmur suyu drenaj hatları ile üst yapıda kilit parke taş döşeme, asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Edremit merkezinde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, Başkan Selman Hasan Arslan’ın talimatları doğrultusunda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Müdür Kesici; “Edremit şehir merkezinde doğalgaz çalışmaları devam ederken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ ile korodinasyon içerisinde yürüttüğümüz alt yapı yenileme çalışmalarımız da hızla ilerliyor. Kent merkezinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarımızda su ve yağmur suyu drenaj hattı yenileme çalışmaları devam ederken çalışmaların bittiği noktalarda da taş döşeme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentlilerimizin mağdur olmaması için en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak caddelerimizi alt ve üst yapısı ile yepyeni bir hale kavuşturacağız” dedi.

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