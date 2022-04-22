BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı

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20212022 EğitimÖğretim Yılı okul sporları faaliyetleri dahilinde düzenlenen, Balıkesir Okullar Arası Triatlon İl Birinciliği Müsabakaları, 36 farklı okuldan sporcuların katılımıyla, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Alparslan Türkeş Stadyumu ile Kampüs alanında yapılan organizasyonda; yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından oluşan Triatlon müsabakaları, erkek ve kadın sporcuların katılımıyla minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde tamamlandı.

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