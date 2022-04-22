Balıkesir Ülkü Ocaklarından sokak iftarı

Balıkesir Ülkü Ocakları tarafından il ocak binası önünde düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde çok sayıda vatandaş hep birlikte oruç açmaya devam ediyor.

Balıkesir Ülkü Ocakları tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde çok sayıda vatandaş bir araya geldi ve iftar saatinin gelmesi ile birlikte ezanın okunmasının ardından il ocak binası önünde kurulan masalarda iftar açtılar. Hep birlikte yenilen yemeğin ardından okunan dualarla sona erdi.

Mübarek Ramazan ayında bir iftar yemeğini daha vermenin mutluluğunu yaşayan Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan yaptığı açıklamada “Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ‘’Ülkü Ocakları yardım yapmaz elindekini paylaşır’’ sözlerini ülkücü hareket olarak kendilerine düstur edindiklerini belirten Çalışkan, bu fikir doğrultusunda ayrıca Balıkesir il merkezi ve 12 ilçesinde aktif faaliyette bulunan ilçe ocağımızda ramazan ayı boyunca yardım kolisi dağıtımlarının sürdürüyoruz’’ dedi.

İftar sofralarına tüm Balıkesirlileri davet eden Çalışkan, "Ülkü Ocakları olarak pandemi dönemi koşulları gereği sokak iftarları düzenleyemiş olmanın burukluğunu içimizde taşıdık o dönemlerde, fakat Allah bizleri boş durmaktan uzak etti ve onlarca hanede yüzlerce kişiye ramazan boyunca iftarlık sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik ve elimizden geldiğince o dönemin koşullarında yaşlı, hamile vs. olması sebebiyle evinden çıkamayan kişiler için market, eczane, bebek maması ihtiyaçları ve hatta hastaneye ulaşım gibi hususlarda halkımıza hizmet etmiştik. Bu sene pandemi sürecinin bitmesi ile birlikte daha önceki yıllarda da düzenlemiş olduğumuz ve artık geleneksel hale getirdiğimiz sokak iftarlarımız da hemşehrilerimiz ile birlikte her gün beraber orucumuzu açıyoruz. Allah bizlere yeniden halkımızla bir arada olmayı nasip etti, il ocak binamız önünde işte bu sene çok sayıda hemşehrimiz ile birlikteyiz, Ülkücüler olarak bizler bu millete hizmet etmekten onur duyuyoruz. Tüm Balıkesirli hemşehrilerimizi iftar soframıza bekleriz” dedi.

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