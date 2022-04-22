Bandırma Belediyesi yol çalışmalarını hızlandırdı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye üst yapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bandırma Belediyesi havaların düzelmesiyle birlikte ilçede yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına ağırlık verdi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Tolga Tosun, "Baştan sona yenileme çalışmalarına başladığımız Şehit İlhan Güncan Caddemiz, Bandırmamızın zaman zaman kilitlenen trafiğinde adeta anahtar görevi görüyordu. Bugün, ekiplerimizin yaklaşık 1213 gündür, oldukça yoğun ve büyük bir hızla sürdürdüğü yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını incelerken, sevgili hemşerilerimle de sohbet etme fırsatı buldum. Caddemizdeki kaldırım çalışmalarında sona yaklaşan ekiplerimiz, bugün finisher ile asfaltlama çalışmalarına da başladı. Hafta sonunda bitirmeyi planladığımız asfaltlamanın sonunda, caddemizin bir kısmını trafiğe tek yönlü olarak açacağız. Bu geçici düzenleme sayesinde, şu anda daha çok hissedilen trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız. Bölgedeki esnaflarımız ve vatandaşlarımız çalışmalardan gayet memnun olduklarını da ifade edince; yorgunluğumuz azaldı, mutluluğumuz çoğaldı. Şehrimizin cadde ve sokaklarını daha modern ve estetik olması çabalarımızı takdir eden, yaşanabilen olumsuzluklara da sabır gösteren tüm hemşerilerime ve özverili çalışmaları için ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.