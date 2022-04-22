Şehitlerin isimleri Balıkesir Üniversitesinde yaşatılıyor

Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN) yeni açılan ya da var olan konferans salonlarına aziz şehitlerin isimleri veriliyor.

Üniversite bünyesinde FenEdebiyat Fakültesi Konferans Salonuna Şehit Ömer Halisdemir’in, Tıp Fakültesi Konferans Salonuna Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonuna Şehit Mammadagha Safarov’un, Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonuna Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonuna Şehit Polis Fethi Sekin’in, Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi Konferans Salonuna 15 Temmuz Şehitleri, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonuna Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın, Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonuna Şehit Eren Bülbül’ün ismi verilirken, son olarak da BAÜN Hastanesi Konferans Salonuna Şehit Deniz Göçkün’ün ismi verildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, milli ve manevi duyguları diri tutmak ve şehitler ile kıymetli ailelerine vefa göstermek amacıyla üniversite bünyesinde farklı birimlerde yer alan konferans salonlarına şehitlerin isimlerini verdiklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Millet olarak, şehitlerimize çok şey borçluyuz. Biz de Balıkesir Üniversitesi olarak, gözünü kırpmadan aziz vatanımız için can veren kahramanlarımıza vefamızı göstermek ve onların aziz hatıralarını yaşatabilmek için, üniversitemizdeki konferans salonlarına şehitlerimizin isimlerini vermeyi kararlaştırdık. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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