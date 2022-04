Kuzenler davasında 16 yıl sonra karar

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, kaybolduktan 44 gün sonra cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayeti davasında 16 yıl sonra karar çıktı. Sanıklardan Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşler iyi hal indirimiyle 2´şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise beraat etti.

Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula gitmek için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın 44 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme, sanıklardan Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar´ı 2´şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yakar kardeşlerin cezaları, iyi indirimi uygulanarak 2´şer kez müebbet hapis cezasına çevrildi. Diğer 2 sanık ise beraat etti. Aileler beraat kararı üzerine adliye çıkışında sinir krizi geçirdi ve gözyaşı döktü.

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, mahkeme çıkışında açıklama yaptı. Yargılanan 4 sanık bulunduğunu söyleyen Erenci, "Bu dört sanığın ikisi tutukluydu. Diğer ikisi ise tutuksuz yargılanıyordu. Biz hemen hemen her duruşmada, tutuksuz sanıkların da tutuklanması gerektiğini, fikir ve eylem birliği içinde olduklarını, aynı evi kiraladıklarını, birlikte hareket ettiklerini, olay tarihi olan 21 Mart 2006´da hep birlikte, kelimenin tam anlamıyla çil yavrusu gibi dağıldıklarını, İzmir'e gittiklerini, kaybolduklarını ve bir ay sonra ev sahibinin ısrarıyla sanıklardan ikisi geri gelip eşyaları boşaltıp, evi tahliye ettiklerini, dolayısıyla birlikte hareket ettikleri yönünde en ufak bir kuşku olmadığını; HTS kayıtlarıyla, telefon görüşmeleriyle birden çok SIM kartı, birden çok telefon sahibi olmaları nedeniyle ve bunları da birinin IMEI numarasına, diğerinin SIM kartını, diğerininkine bir başka IMEI numaralı cep telefonuna taktıklarını ve eylemden hemen önce eylem hazırlığı içinde olduklarının sabit olduğu, sübut kazandığı, dolayısıyla birlikte hareket ettikleri yönünde onlarca delil sunduk. Biz tutuksuz sanıkların da tutuklanması gerektiğini, onların da cezalandırılması gerektiğini söyledik. Bunu sadece biz söylemedik. Bunu duruşma savcımız da geçtiğimiz duruşmada bütün sanıkların fikir ve eylem birliği içinde olduğu ve her dördünün de 2´şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması gerektiği yönünde mütalaa verdi" dedi.

BİRDEN ÇOK KİŞİYLE ÇOCUKLARIN ALIKONULMASINDA ZAMAN AŞIMI

Mahkemede tutuklu 2 sanık için beklentileri doğrultusunda 2´şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildiğini bildiren Avukat Erenci, "Tutuksuz 2 sanık Y.E. ve A.Ç. için de beraat yönünde karar verildi. Delil yetersizliğinden, her türlü kuşkudan uzak delil bulunmadığından ötürü böyle bir karar verdiler. Daha da ilginç olanı en çok bunu yadırgadık, yadırgadığımıza açık bir biçimde ifade edebilirim. Hangi kanun maddesine, hangi ceza muhakeme usulü kanununa dayanak gösterirseniz gösterin, hangisine dayandırırsanız dayandırın, birden çok kişiyle çocukların alıkonulduğu yönündeki iddianın ve mütalaanın zaman aşımına uğradığından bahisle cezadan mahsup edilmesine, hariç tutulmasına bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu şu anlama geliyor. Daha açık bir ifadeyle `Soruşturma uzun sürdü. Bu uzun süren soruşturma neticesinde biz ancak şüphelilere ulaşabildik. İddianameyi kabul ettik. Ancak bu süre içinde zaman aşımı süresi dolmuştu. O nedenle de birden çok kişiyle çocukların alıkonulması yönünde süreli hapis cezası vermek istemiyoruz´ diyor mahkeme. Bu yapılan soruşturmanın eksik olduğunu, soruşturmadan kaynaklanan hataların ölmüş çocuklarımıza ihale edildiğini´ gösteriyor. Biraz belki ağır bir ifade olacak ama maalesef değerlendirmemiz bu yöndedir" diye konuştu.

YARGILAMA BİTMEDEN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAKLARI KALDIRILDI

Yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılması kararına itiraz edeceklerini ve istinafa gideceklerini söyleyen Avukat İbrahim Erenci sözlerine şöyle devam etti:

"Daha da ilginç olanı eyleme katıldıkları yönünde en ufak bir kuşkumuz olmayan ve savcılığın da eyleme katıldıkları yönündeki mütalaası doğrultusunda yargılanan Y.E. ve A.Ç.'ye mahkeme ayrıca tazminat hakkı saklı kalmak üzere dava açma hak ve yetkisi vermiştir, verdiği kararda. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. 16 yıl sonunda gelinen noktadan memnuniyetsiz miyim? Hayır. Verilen iki tane ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bir nebze de olsa bizim ve ailelerin yüreğine su serpiyor. Ancak birlikte hareket ettikleri kuşkuya mahal bırakmayacak kadar net olan diğer 2 sanık hakkında beraat kararı verilmesi ve bu yetmezmiş gibi henüz bitmediği halde, henüz yargılama safahatları sonuçlanmadığı, bölge adliye mahkemesi yani istinafın yani Yargıtay´ın bu konuda hükümleri kesinleşmediği, en son karar verilmediği halde, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını da çok yadırgıyoruz. Yargılama biter. Ondan sonra kaldırılır. Dolayısıyla verilen karara da bu yönüyle itiraz edeceğimiz açık. İstinaf edeceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-04-22 17:52:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.