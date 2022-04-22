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Burhaniye’ de Gastrobaçem etkinliğinde şifalı bitkiler anlatıldı

İHA

Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu ile Öğr. Gör. Kaya Nihat Pekbay moderatörlüğünde "Bahçeden Sofraya Şifalı Bitkiler" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Burhaniye’ de Gastrobaçem etkinliğinde şifalı bitkiler anlatıldı

Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu ile Öğr. Gör. Kaya Nihat Pekbay moderatörlüğünde “Bahçeden Sofraya Şifalı Bitkiler” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.
BUBFA öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği “Gastronomi Alanında Kullanılan Şifalı Otlar ve Tıbbi Aromatik Bitkiler” temalı bu etkinlikle birlikte öğrencilerin bu konuya ilişkin merakları giderildi. Etkinlikte BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu; BAÇEM’in tarihçesi, tıbbi ve aromatik bitkinin ne olduğu, bu bitkilerin ve şifalı otların gastronomide nasıl kullanıldığı, bu ürünler üretilirken tarladan sofraya hangi aşamalardan geçtiği ve üretim aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, ürünlerin satın alımında hangi unsurların ön planda olması gerektiği ve ürünler saklanırken hangi yöntemlerin kullanıldığı gibi konularda öğrencilere önemli bilgiler verdi. BUBFA Dekan Vekili Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, etkinliğe ilişkin, “Ülkemiz her açıdan değerli bitkilere ve şifalı otlara sahip bir ülkedir. Dolayısıyla bizlerin de bu bitkilerin gastronomi alanındaki yerini ve önemini vurgulamamız büyük önem arz ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BAÇEM ve kumrumuz arasında yapmış olduğumuz protokol doğrultusunda aromatik bitkileri bir araya getirmek için çalışmalarımıza Gastrobaçem devam ediyoruz. Bu dahilde gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile bitkilerin ve şifalı otların gastronomi alanı için önemini öğrencilerimize aşılamaya çalıştık. Etkinliğimize katılım sağlayan değerli hocalarıma, desteğini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a, BAÇEM Müdürümüze ve tüm öğrencilerime ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek bu gibi etkinliklere verdiği önemi vurguladı. Öğrencilerin tıbbi ve aromatik bitkiler ile şifalı otlar konuları üzerine meraklarının giderilmesi adına gerçekleştirilen sorucevap bölümünden sonra etkinlik Nazım Tanrıkulu’na teşekkür belgesi takdimiyle birlikte son buldu.

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