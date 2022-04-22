Ayvalıkgücü Belediyespor 6 yıl sonra yeniden 3. ligde

Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 2. Grupta şampiyonluk ipini göğüsleyen Ayvalıkgücü Belediyespor, playoff karşılaşmalarının son maçında Tekirdağspor’un, TKİ Tavşanlı Linyitspor’u 21 mağlup etmesi sonucunda 3. Lige çıktı.

Şampiyon olduktan sonra playoff karşılaşmalarında TKİ Tavşanlı Linyitspor ile 11 beraber kalan Ayvalıkgücü Belediyespor, ikinci maçında Tekirdağspor’u 20 mağlup etmeyi başarmıştı.

Ancak playoff karşılaşmaları statüsü gereği kırmızıbeyazlı ekibin 3. Lige çıkması bugün oynanan TKİ Tavşanlı Linyitspor Tekirdağspor karşılaşmasına kalmıştı.

Avantajlı durumdaki TKİ Tavşanlı Linyitspor, İnegöl’deki karşılaşmada Tekirdağspor’a 21 mağlup olması, Tavşanlı’nın galip gelmesi halinde 3. Lige çıkacak takımın penaltılarla belirlenmesi ihtimaline karşı sahada olan Ayvalıkgücü Belediyespor ve yüzlerce taraftarını sevince boğdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyeleri, kırmızıbeyazlı yöneticiler ve yüzlerce kırmızıbeyazlı taraftarın izlediği maç sonrasında yer gök adeta kırmızıbeyaza boyandı.

Karşılaşma sonrasında taraftarlarla futbolcular birbirine sevgiyle kenetlenerek başarının sevincini doyasıya yaşadı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin karşılaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvalıkgücü Belediyespor’un 3. Lige yeniden dönmesinden duyduğu büyük memnuniyeti ifade ederek, “Bu başarı, kulüp yönetimi, teknik kadro ve futbolcularla, vefakar taraftarın kenetlenmesi ve 3. Lige döneceklerine inanmış olmasının bir sonucudur. Bu anlamda sevincimiz sonsuzdur. Bu büyük başarı Ayvalık halkına armağan olsun. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” diye konuştu.

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