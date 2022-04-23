23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Havran’da coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Havran 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu’nun Atatürk anıtına çelenk koymasıyla devam etti.

Çelenk sunma töreni sonrası protokol üyeleri Ömer Çavuş Anaokulu öğrenci, öğretmen ve idarecilerinin yoğun emek vererek hazırlamış olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören alanında yerlerini almasıyla program başladı. Düzenlenen programa, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Ömer Çavuş Anaokulu Müdürü Murat Algan günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildi. Öğrencilerin gösterdikleri performanslar dakikalarca alkışlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ve başarı belgeleri takdim edildi. Bir şenlik havasında geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

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