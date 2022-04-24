 Prof. Dr. Sarı: Boğazlar ve çevrelerinin bir bölümü balık avcılığına kapatılmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

 Prof. Dr. Sarı: Boğazlar ve çevrelerinin bir bölümü balık avcılığına kapatılmalı

DHA

 Prof. Dr. Sarı: Boğazlar ve çevrelerinin bir bölümü balık avcılığına kapatılmalı


Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, balıkçılık sektörünün iklim değişikliği, denizlerdeki kirlenme, stokların azalması, aşırı ve kaçak avcılık nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Balıkçılığın durumunun şu anda iyi olmadığını belirten Prof. Dr. Sarı, "Sürdürülebilir balıkçılık prensiplerine göre balıkçılık yapmalıyız. Bunun için de Marmara'dan başlamamız gerekiyor. Bu nedenle, boğazlar ve boğazların çevrelerinin bir bölümü balık avcılığına kapatılmalıdır" dedi. 
Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu yılki balık avı sezonunu değerlendirerek av yasağı döneminde yapılması gerekenleri anlattı. Sürdürülebilir balıkçılığa geçilmesinin önemine işaret eden Prof. Sarı, Karadeniz ve Ege Denizi´nden balıkların Marmara´ya rahatlıkla geçebilmesi için, boğazlar ve boğaz çevresinin bir bölümünün balık avcılığına kapatılması gerektiğini kaydetti.
Prof. Dr. Sarı, "Denizlerimiz yemini, suyunu, ilacını vermediğimiz bir gelir kaynağı. Yani balıklar var denizde, biz ağımızı atıp avlıyoruz. Bu kaynakları kaybetmek üzereyiz. Sürdürülebilir balıkçılık prensiplerine göre balıkçılık yapmamız gerekiyor. Bunun için de Marmara´dan başlamamız gerekiyor. Çünkü Marmara hem Karadeniz´i besliyor hem Ege´yi besliyor. Karadeniz´deki balıkların önemli bir kısmı da Marmara´da ya kışlama yapıyor ya üreme yapıyor ya geçiş yapıyor. Yani Marmara hem Karadeniz´deki birçok balık türü için hem de Ege´deki birçok balık türü için hayatının bir dönemini geçirdiği bir alan. Müsilaj çok ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıktı. Bizim geçen yıl avcılık sezonu açılmadan müsilajı dikkate alarak avcılığı düzenlememiz gerekiyordu, düzenlemedik. Küçük düzenlemeler yaptık ve 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı´nın 19´uncu eylemi sürdürülebilir balıkçılığa, ekosistem esaslı balıkçılığa geçilmesi, bunun için koruma alanları oluşturulmasıydı. Sadece Marmara´dan avlanan hamsi, istavrit, sardalya gibi balıkların küçük boyda olanlarının dökme olarak balık unu, balık yağı fabrikalarına satışına bir yasak getirdik. Çanakkale Boğazı´nda çok küçük bir mercan alanını avcılığa karşı koruma alanı ilan ettik. Bununla mı sağlayacağız Marmara Denizinde sürdürülebilir balıkçılığı? Sağlayamayız. Bunun için yapmamız gereken şey boğazları açacağız. Boğazlar şu anda her türlü avcılığa kapatılması gereken alanlar. Balık rahatça Marmara Denizine girmeli çıkmalı. Balık rahatça İstanbul Boğazından Çanakkale Boğazı'ndan rahatça girip çıkmalı. Buraları her türlü avcılık faaliyetine yasak alan ilan etmemiz gerekiyor. Boğazların girişinden itibaren belirli bir mesafeyi de dikkate alarak yapmamız gerekiyor" dedi.
`SAVAŞ GEMİSİ GİBİ BALIKÇI GEMİLERİMİZ VAR´
Marmara Denizi gibi küçük bir denizde, büyük gemilerle avcılık yapılmaması gerektiğine de dikkat çeken Sarı, sürdürülebilir balıkçılığa geçilmediği takdirde balık kaynaklarının kaybedileceğine işaret etti. Prof. Dr. Sarı sürdürülebilir balıkçılık için gerekli kararların bir an önce alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi: 
"Marmara Denizinde müsilaj bize çok şey öğretmiş olmalı Bu boyuttaki teknelerle Marmara Denizi gibi küçük bir denizde avcılık yapmamalıyız. Savaş gemisi gibi gemilerimiz var. Bunları açık denize, daha başka balık stoklarında avcılık yapmaya yönlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir balıkçılığı Marmara´dan başlatıp Karadeniz, Ege ve Akdeniz´de benzer uygulamalarla devam ettirmemiz gerekiyor. Eğer bunu yaparsak önümüzdeki yıllarda bol balık avlamaya, toplumumuzu balıkla beslemeye devam edeceğiz. Aksi takdirde kaynaklarımızı kaybedeceğiz. Peki, o zamana bu kadar büyük tekneyi, balıkçılık sektörünü ne yapacağız? Domates satar gibi gemi makinesi satıyorlar balıkçı köylerinde. En ucuzu 1 milyon olan gemi makinelerini TIR dorselerinde gezdiriyorlar balıkçı limanlarında. Peki, biz neredeyiz? Makineler bu kadar büyürken bizim balıkçıyı uyarmamız gerekmiyor muydu? Bakın işte şimdi mazot fiyatları yükselince balıkçı karlılığını kaybetti. Mazot parasını çıkaramadı birçoğu. Önümüzdeki sezon için bu bize bir uyarı olmalı. 1 Eylül´e çok zaman var gibi gözüküyor ama zaman çok hızlı geçer. Çok hızlı bir şekilde balıkçılığımızı ekosistem esaslı balıkçılığa geçirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili kararları almamız gerekiyor."
'HAYATİ ÖNEMDE BİR SEKTÖR'
Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle birçok balıkçının zarar ettiğine işaret eden Sarı, "Balıkçılar iklim değişikliği, denizlerdeki kirlenme, stokların azalması, aşırı avcılık, yasal olmayan illegal balıkçılık bunlarla ilgili sorunlar yaşarken üstüne şimdi bir mazot sorunu eklenmiş oldu. Onun için balıkçılığın durumu şu anda iyi değil. Öncelikle şunu belirtelim ki balıkçılık hayati önemde bir sektör" dedi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2022-04-24 10:30:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sana Söz Projesi ile geri dönüşümle geleceği aydınlatacaklar
YEREL HABERLER Sana Söz Projesi ile geri dönüşümle geleceği ...
23 Nisan'da yüzlerce çocuk eğlendi STK’lardan alternatif kutlama
YEREL HABERLER 23 Nisan'da yüzlerce çocuk eğlendi STK’lardan ...
Sındırgı’da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Sındırgı’da 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Gömeç’te coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Gömeç’te ...
Balıkesir’de kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir’de kaza: 6 yaralı
Edremit Belediyesi’nden 23 Nisan Şenliği Edremit'te 23 Nisan Çocuk Şenliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden 23 Nisan Şenliği Edremit'te ...
Manyas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Manyas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Bandırma' ya oyun atölyesi istedi
YEREL HABERLER Bandırma' ya oyun atölyesi istedi
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Havran’da coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Havran’da ...
Edremit’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Edremit’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Burhaniye’de Beşiktaşlılardan ramazan yardımı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Beşiktaşlılardan ramazan yardımı
Ayvalık’ta 23 Nisan coşkusu zirveye taşındı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 23 Nisan coşkusu zirveye taşındı
23 Nisan şenlik havasında kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan şenlik havasında kutlandı
Burhaniye’ de 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Burhaniye’ de 23 Nisan kutlaması
Büyükşehir'in 'Açık Veri Portalı’nı 1 milyon 700 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Büyükşehir'in 'Açık Veri Portalı’nı 1 milyon 700 bin ...
Bandırma’da 23 Nisan Kutlaması
YEREL HABERLER Bandırma’da 23 Nisan Kutlaması
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye personellerine iftar yemeği verdi
YEREL HABERLER Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye ...
Yücel Yılmaz, Regent Park Dünya Kent Topluluğu’nda
YEREL HABERLER Yücel Yılmaz, Regent Park Dünya Kent Topluluğu’nda
Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi
Ayvalıkgücü Belediyespor 6 yıl sonra yeniden 3. ligde
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü Belediyespor 6 yıl sonra yeniden 3. ligde
Burhaniye’ de Gastrobaçem etkinliğinde şifalı bitkiler anlatıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’ de Gastrobaçem etkinliğinde şifalı ...
Ayvalık’ta incir demonstrasyon bahçesi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta incir demonstrasyon bahçesi
Kuzenler davasında 16 yıl sonra karar
YEREL HABERLER Kuzenler davasında 16 yıl sonra karar
Burhaniye’de makamlar çocukların oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de makamlar çocukların oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.