Sana Söz Projesi ile geri dönüşümle geleceği aydınlatacaklar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Çevre Topluluğu, BİGEP çerçevesinde yepyeni bir projeye daha imza attı.

“Sana Söz” ismini taşıyan proje ile her gün kirletilen çevreye ve dünyaya karşı ‘Bir söz olsun. Yine baharlar gelecek’ diyen gençler, okullarında stantlar kurarak öğrenci arkadaşlarına çevreye duyarlı olmaları çağrısında bulunuyorlar. Kurdukları stantlarda geri dönüşümün önemini vurgulayarak, çöp kavramını yeniden sorgulayan öğrenciler, sınıflarda da az tüketmenin ve yeniden kullanmanın dünyanın kaynakları ve insanların geleceği için acil önem arz ettiğini anlatıyorlar.

Öğrencilerinin çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan proje sorumlusu Öğretmen Yurdaer Altınöz, “650 öğrencimiz, 55 eğitimci ve 2 bin kişilik bir aile topluluğumuz var. Çevre konusunda bizlerin hemen farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Dünyamıza ‘Sana Söz’ dedik. Bu büyük aile çevremize duyarlı olacak. Daha az tüketip, hiç kirletmeden çevremizi geri dönüştürerek yaşamak bizim projemizin amacıdır” dedi.



Projeye Ayvalık Belediyesi de destek veriyor

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş ise geleceğe yönelik çevresel sorunlara ışık tutacak projeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Öğrencilerimi duyarlılıkları için kutluyorum. Onların bu çabası geleceğimiz için çevremiz için çok önemlidir. Bu projeye her şeyden önce bu dünyada yaşayan bir insan olarak çok önem veriyorum. Bu konuda Ayvalık Belediyesi’nin de çok büyük desteğini alan okulumuz, yeni bir atık depolama alanına kavuştu. Okullar arasında bu bir ilk oldu. Öğrencilerimizin öğretmenleriyle birlikte yürüttükleri projenin önümüzdeki süreçte daha çok ses getireceğine inanıyorum” diye konuştu.

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