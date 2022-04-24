Çocuklar 23 Nisan’ı dolu dolu yaşadılar Altıeylül’de 23 Nisan bir başka güzel

Altıeylül Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza unutamayacakları bir 23 Nisan yaşattı.

Gençler için ve özellikle de çocuklar için hayata geçirdiği projeleri ve yürüttüğü faaliyetleriyle adından çokça söz ettiren Altıeylül Belediyesi, Ramazan Ayı’na denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları unutamayacakları bir gün ile kucaklarken Ramazan Şenliği ile harmanladığı günü de tam anlamıyla bir bayram havasında yaşattı. Kent Sahnesi tarafından hazırlanan “Ormanlar Kralı: Ağustos Böceği” isimli interaktif tiyatro oyunu ile İsmail Akçay Parkı’nda çocuklar ile bir araya gelen Altıeylül Belediyesi, müzikler eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dolu dolu geçirirken Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da çocukları yalnız bırakmadı.

Başkan Avcı “Çünkü yarınlar, büyüyen nadide fidanlarımızla yeşerecek”

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ramazan Ayı’na denk gelmesi sebebiyle hazırlanan Ramazan Şenliği’nde tekrar çocuklarla bir araya gelen Altıeylül Belediyesi, yüz boyama; el baskısı; palyaço gösterisi; kukla gösterisi; ikramlar ve çeşitli etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte mübarek Ramazan Ayı'nın coşkusunu tüm çocuklara teneffüs ettirdi. Etkinliklere katılan çocukların yüzlerindeki tebessüm ve neşenin görülmeye değer olduğunu ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Allah’ın izniyle bayramları bayram gibi yaşamaya başladık. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde bizler de çocuklarımıza hatırlarında kalacak bir gün yaşatmak istedik. Bir fidan gibi yetiştirdiğimiz kıymetli yavrularımızın geleceğimiz olduğunun bilincinde olarak kültürümüzü ve değerlerimizi içselleştirerek yaşamaları hususunda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Çünkü yarınlar, büyüyen nadide fidanlarımızla yeşerecek” dedi.

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