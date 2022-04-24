Burhaniye’de mimarlar iftar yemeğinde bir araya geldi

Burhaniye ilçesinde, Mimarlar Odası Temsilciliğinin düzenlediği iftar yemeği ilçedeki mimarları buluşturdu.

Mimarlar Odası Temsilcisi İlkim Demirbaş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Dönmez, Ecem Akcan, Uğur Can Öztürk ve Barış Baykara’nın ev sahipliğini yaptığı iftar yemeğine 40 mimar katıldı. Kıdemli mimarlardan Deha Nasman ile Mehmet Zeybek de genç meslektaşlarını yalnız bırakmadı.

Katılımcılara teşekkür eden Burhaniye Temsilcisi İlkem Demirbaş, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Demirbaş, meslektaşları arasındaki dayanışmanın çok iyi olduğunu anlattı. Mimarların çok önemli görev yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de iftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.