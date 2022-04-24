Bandırma'da 4 kiloluk levrek 500 liraya satıldı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık haline getirilen 4 kilo ağırlığındaki olta levreği 500 liraya alıcı buldu.

Erdek'te avlanan amatör balıkçı, olta ile 4 kilo ağırlığında bir levrek yakaladı. Amatör balıkçı, levreği Bandırma Balık Hali'nde balıkçı Serzin Acar’a verdi. Balıkçı Acar da balığı tezgahına koydu. Olta levreği Hüseyin Geçici tarafından 500 liraya satın alındı.

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