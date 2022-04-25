Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor:0 - MKE Ankaragücü: 2

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Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’ne 20 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

12. dakikada defansın arkasına sarkan Owusu, topla buluşur buluşmaz şutunu kaleye gönderdi. Önde yakalanan kaleci Yiğit müdahale edemeyince meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

14. dakikada defansın arkasına sarkan Halil İbrahim Çolak pasında Berk’i topla buluşturdu. Berk’in şutunu kaleci Bahadır kurtardı.

22. dakikada kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Halil İbrahim Çolak’ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

70. dakikada Yasin Güreler’in çevirdiği top savunmaya çarpıp ağlarla buluştu. 02



Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Emir Eray Eyisoy xx, Ogün Kamacı xx

Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber xx, Sedat Dursun xx, Doğa İşeri xx (Bedirhan Kolkoparan dk. 46 xx), Berk Tosun xx (Muhammed Ali Doğan dk. 46 xx), Ayberk Kaygısız xx, Güney Çelik

Keleş xx, Batuhan İşçiler xx (Enes Karabulut dk. 85 ?) , Hüseyin Kayabey xx, Hasan Can Bingül xx, İbrahim Halil Çolak xx (Sedat Yiğit Kurnaz dk. 81 x), Cumali Bişi xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Anıl Taşdemir, Oğuz Han Aynaoğlu, Görkem Altun, Birol Parkak, Berkay Aykurt

Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Erdem Özgenç xx, Abdullah Durak xx, Şahverdi Çetin xx (Ali Kaan Güneren dk. 55 xx), Owusu xxx (Cem Ekinci dk. 71 xx), Ariyibi xx (İshak Çakmak dk. 55 xx), Yasin Güreler xxx, Alperen Babacan xx, Bartolomeu xx (Mehmet Murat Uçar dk. 81 ?), Yusuf Abdioğlu xx, Chahechouhe xxx (Eren Derdiyok dk. 81 ?)

Yedekler: Akın Alkan, Tiago Pinto, Hakan Öztürk, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama

Teknik Direktör: Mustafa Altındağ

Goller: Owusu (dk. 12), Yasin Güreler (dk 70) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Hasan Can Bingül (Balıkesirspor)

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