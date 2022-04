Sındırgı 4. Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

Bu yıl 4.'sü düzenlenen Sındırgı kitap fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Sındırgı Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, BAYŞAD işbirliği ile 23 29 Nisan arasında ziyaretçilerini ağırlayacak Sındırgı 4. Kitap Fuarı düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Ramazan ayı etkinlikleri içerisinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yayın evleri okurlarla buluşurken, her gün farklı yazarlar imza günleri ve konferanslarla öğrenci ve vatandaşlarla buluşuyor. Kitap fuarına bu yıl yaklaşık 20 bin ziyaretçi bekleniyor. 2329 Nisan tarihleri arasında 12.00 00.00 saatleri arasında açık kalacak fuarda yazarlar imza günleri ve etkinliklerde okurlarıyla buluşacak.



Kahraman Tazeoğlu şiir ve söyleşi programı ile Sındırgı’da

50 yayınevi ve 45 şair yazarın katılacağı fuarda, beş gün boyunca söyleşi, panel, şiir dinletileri, çocuk etkinlikleri ve imza etkinliği düzenlenecek. Sındırgı Ramazan Sokağı alanında gerçekleştirilen kitap fuarında 25 Nisan Pazartesi Kertil Şiir Akşamları, 26 Nisan Salı panel, 27 Nisan Çarşamba Kadir Gecesi Özel programı, 28 Nisan Perşembe Karagöz Hacivat Gölge Oyunu, Kavuklu Okuyor orta oyunu, 29 Nisan Cuma günü ise yazar Kahraman Tazeoğlu şiir ve söyleşi programı yer alacak. Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilecek sahne etkinlikleri teravih namazı sonrasında başlayacak.

Ramazan ayının kitapla buluştuğunu ve bir kültür sanat şöleninin Sındırgı’da yaşanacağını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı'mızda her alanda eğitime destek olmak için projelerimizi sürdürüyoruz. Belediyecilik yalnızca yol yapmak fiziki hizmet etmek değildir. Sosyal projeler ile refah seviyesini yükseltmek, vatandaşlarımızın mutluluğunu arttırmak da bizlerin görevi. Bu alanda özellikle eğitim alanında ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız için olan her projede yer aldık. Çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak, eğitimlerine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok yazarın yer aldığı fuarımızda kültür ve sanat şöleni yaşanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızı fuara bekliyorum. Sadece Sındırgılı değil, çevre ilçelerdeki öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız da bu fuardan ve etkinliklerden mutlaka faydalanmalı. Gelecek neslimizi, vatandaşlarımızı okumaya teşvik edecek uygularımız devam edecek" dedi.



Kurdeleyi minikler kesti

Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen Sındırgı 4. Kitap Fuarı açılışında sahne alan Sındırgı Belediyesi minikler halk oyunları ekibinin muhteşem gösterisi katılımcıların büyük beğenisini topladı. Halk oyunları gösterisinin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

İlçe kaymakamı Zafer Oktay, “Gerçekten özlediğimiz bir gün oldu bugün. Pandemi sebebiyle bir araya gelememiştik. Maskeler altında iki senemiz geçti. Kitap fuarımıza da ara vermiştik ama, bugün bu anlamlı günde, çocuk bayramının olduğu bugün de biz çocuklarımızla buluştuk. Aynı zamanda da kitaplarımızla çocuklarımızı bir araya getiriyoruz" dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, “Sındırgı ölçeğindeki bir yerde böyle bir fuar kolay bir hadise değil. Organizasyonu yapan firmaya teşekkür ediyorum. Bu fuara belediye kasasından destek olarak para verilmedi. Organizasyon satacak parasını kendisi elde edecek. Böyle bir fuar hakikaten güzel bir hadise. Yazarlık mektebimiz de ilçemizde devam ediyor. Buradaki kitap fuarına katılan ve katılacak olan bütün yazarlarımızı da tebrik ediyorum. Allah nicelerini bize yaşatsın, bu güzel etkinlikleri ve fuarları devam ettirelim" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi de minikler tarafında kesildi. Açılış ve çocuk bayramına özel olarak Sındırgı Belediyesi tarafından çocuklara dondurma ikram edildi, oyuncaklara binmek isteyen çocuklar için jeton dağıtıldı. Ücretsiz şişme oyun grupları fuar boyunca 22.00 23.00 saatleri arasında açık kalacak.

