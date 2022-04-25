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Ayvalık’ta şampiyonluk sevinci meydanlara sığmadı Ayvalıkgücü Belediyespor 3. Lige dönmenin sevincini meydanda kutladı

İHA

Ayvalık’ta şampiyonluk sevinci meydanlara sığmadı Ayvalıkgücü Belediyespor 3. Lige dönmenin sevincini meydanda kutladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 2. Grupta şampiyon olup, playoff maçlarının ardından 6 sezon sonra yeniden 3. Lige yükselen Ayvalıkgücü Belediyespor, sevincini ilçe merkezinde toplanan binlerce Ayvalıklıyla birlikte paylaştı.
Bursa dönüşünde, ilçe girişinde yüzlerce araçlık konvoyla karşılanan Ayvalıkgücü Belediyespor kafilesi, ilçe merkezinde davulzurna ve gece karanlığını aydınlatan meşalelerle karşılandı.
Kutlamalarda, yer gök adeta kırmızı beyaza büründü.
Marşlar ve zafer şarkılarının coşkuyla seslendirildiği gecede, Ayvalıkgücü Belediyespor’un 3. Lig kupası sporcular tarafından hep birlikte havaya kaldırıldı.
Kırmızıbeyazlı kulüp yönetimi, teknik kadro, futbolcular, taraftarlar ve Ayvalık halkını buluşturan coşkulu gecede, başarıda en büyük payı olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, giydiği Ayvalıkgücü Belediyespor formasıyla sevinci zirveye taşıyanlar arasındaydı.
Taraftarlara coşkulu gecede kısılan sesiyle seslenen Başkan Ergin, şampiyonluğun Ayvalık halkına ve kırmızıbeyazlı camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek “Ayvalıkgücü Belediyespor olarak biz sadece 3. Lig değil, 2. Ligde bile top oynamış bir takımız. Bugün 3. Lige geri döndük. Bu bizim hakkımızdı. Biz, sezon başında; kulüp başkanımız, kulüp yönetimimiz, teknik direktörümüz, teknik kadromuzla birlikte ‘Bu takımı şampiyon yapacağız’ dedik. Sağolsun kulüp yöneticilerimiz ve teknik kadromu bugün şampiyonluğu bize getiren genç sporcularımızı bir araya getirdi. Hep birlikte çokj güzel bir takım kurdular ve tek yürek halinde bir ekip oldular. Kendi aralarında çok sıkı arkadaş oldular ve birbirlerine inandılar. Tabiki bu inanç sadece camia içinde kalmamalıydı ve Ayvalık halkının da bu şampiyonluğa inanması gerekiyordu. Ligde aldıkları başarılı sonuçlarla bu çocuklarımız, halkımızı da bu şampiyonluğa inandırdı ve bugün şampiyonluk kupasını Ayvalık’ımıza getirdiler. Ben huzurunuzda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar“ dedi.
1980’li yıllarda elde ettiği büyük başarılarla Ayvalıkgücü’nün bir ateşli ruh olduğunu savunan Başkan Ergin, “Bu takımda 80’li yıllarda o ruhu yaşamış, o başarılara imza atmış tüm büyüklerimizi buradan selamlıyorum. Bugün bu takıma inandık. İnanıyorum ki, Ayvalıkgücü Belediyespor 80’li yılların ruhuna geri dönecek ve birçok başarıyı da ilçemize getirecektir. Renklerin manalı ismin çok büyük, şampiyon Ayvalık sensin en büyük. 3. Lig hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Gecede konuşan Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Suat Taş da, 3. Ligdeki hedeflerinin de sezon sonunda şampiyon olup, 2. Lige çıkmak olduğunu vurgulayarak, elde edilen büyük başarıda emekleri olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra yönetim kurulundaki arkadaşları, teknik kadro, sporcular, taraftarlar ve Ayvalık halkına teşekkür etti.
Büyük sevinç gösterileriyle mikrofonu eline alan Ayvalıkgücü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yıkılmazdağ ise şampiyonluğun ve 3. Ligin Ayvalık halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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