Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük Bal Ormanı Kazdağları’nda kuruluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kazdağları Mıhlı mevkiinde yapılacak olan ‘Bal Ormanı’ için hummalı çalışma başlattıklarını bildirerek bitki dikim çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Müjdeyi Başkan Yücel Yılmaz verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen ve Türkiye’nin en büyüğü olma özelliği taşıyan bal ormanı Edremit Kazdağları Dereli Mahallesi mevkiinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruluyor. 2 bin dekar alan üzerinde uygulanacak ‘Bal Ormanı Projesi’ dahilinde Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) yetiştirilen 120 bin adet tıbbi ve aromatik bitki ve arı bitkilerinin dikimi gerçekleştirilmeye başlandı. Bitki dikimleri Büyükşehir ekipleri ve üniversite öğrencileri tarafından yapılıyor”dedi

Edremit bölge ekonomisine katkı sağlayacak

Bölgede Bal Ormanı’nın da; arıcıların kullanabilmesi için yürüyüş ve dinlenme alanları, arı yetiştirme alanları, apiterapi merkezi ve arıcılık eğitimlerinin verileceği eğitim merkezi yapılacak. Türkiye’ye örnek olacak projeyle Balıkesir’de arıcılığın geliştirilerek bal üretiminin ve kalitesinin artırılması bununla birlikte üreticilerin daha çok kazanıp şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor. Bal Ormanı’ndaki çalışmaların 2 yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Bal üreticilerin daha iyi bal için bölge dışına kovanları taşınmasına da gerek kalmayarak üreticiyi rahatlatacağı da ayrıca ifade edildi. Öte yandan Kazdağları'na yapılan camdan seyir tepesi ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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