Edremit’te devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde odun yüklü traktörün direksiyon hakimiyeti kaybedilerek devrildiği kazada, traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Doyran Mahallesi Küp Gediği mevkiinde meydana geldi. Ali Veysel Ö. idaresindeki 10 H 2087 plakalı traktör bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada Nevruz Ö. (66) traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nevruz Ö.’nün cenazesi savcının olay yeri incelemesi sonrası hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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