Edremit'te traktör devrildi, sürücü yaralandı, eşi öldü

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde odun yüklü traktör devrildi. Kazada sürücüsü Ali Veysel Öz (69) yaralanırken, eşi Gül Nevruz Öz (66) ise yaşamını yitirdi.
Kaza Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesinde meydana geldi. Ali Veysel Öz yönetimindeki 10 H 2087 plakalı römorku odun yüklü traktör, engebeli arazide devrildi. Kazada sürücüsü Ali Veysel Öz yaralanırken, traktörün altında kalan eşi Gül Nevruz Öz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Hafif yaralı sürücü Ali Veysel Öz, hastanede ayakta yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-04-25 19:49:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.