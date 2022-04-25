Edremit'te traktör devrildi, sürücü yaralandı, eşi öldü

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde odun yüklü traktör devrildi. Kazada sürücüsü Ali Veysel Öz (69) yaralanırken, eşi Gül Nevruz Öz (66) ise yaşamını yitirdi.

Kaza Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesinde meydana geldi. Ali Veysel Öz yönetimindeki 10 H 2087 plakalı römorku odun yüklü traktör, engebeli arazide devrildi. Kazada sürücüsü Ali Veysel Öz yaralanırken, traktörün altında kalan eşi Gül Nevruz Öz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Hafif yaralı sürücü Ali Veysel Öz, hastanede ayakta yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-04-25 19:49:57



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