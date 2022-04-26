Şahin'den Balıkesir Çevre yolu ihale müjdesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye meclis üyesi ve Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin kent merkezi içinden geçecek "Balıkesir Kuzey Batı çevre yolu" ihalesinin açılacağı müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye meclis üyesi ve Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Balıkesir Kuzey Batı çevre yolu" ve EdremitZeytinli kavşağından sonra, Akçay kavşağı projesinin de ihaleye çıkarılacağı müjdesini de açıkladı. Şahin, "50 metre genişliğinde 10 km. uzunluğunda 950 milyon TL.ye malolacak "Balıkesir Kuzey Batı çevre yolu" ihalesi hazır, bir kaç ay içinde yapılmasına başlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi, Ulaştırma bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’ nun sözü ve Yücel Yılmaz başkanımızın takip ve talimatları gereği; Balıkesir'imizin yeni “can damarı” olacak olan, Terminal kavşağından Üçpınar’a, sonra Baltok konutlarının eteklerinden geçerek, Edremit rampasına bağlanan, 50 metre eninde ve yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda olacak olan yeni Kuzey Batı Çevre Yolu kısmet olursa bayram sonrası ihale ilanına çıkılması ve yine kısmetse bu yaz aylarında da, temelinin atılması en büyük hedefimiz. Ne kadar diye söyleyecek olursak; yaklaşık 950 Milyon Türk lirası civarında. Gerçekten çok büyük bütçeli bir yatırım. Büyük devletimize ne kadar şükretsek az. Bu arada yapımına devam ettiğimiz, EdremitZeytinli kavşağından sonra, Akçay kavşağı projemizin de onayını almış olduk. Zeytinli hızlı gidiyor, biter bitmez ivedilikle hemen ona da yine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak başlayacağız. Tüm bu yatırım, gayret ve emekler; hizmeti hakkeden güzel şehrimize şimdiden hayırlı ve mübarek olsun. Omuz veren destek olan herkesten, Allah razı olsun" açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.