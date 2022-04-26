Bandırma balık halinde balık miktarı arttı, fiyatları düştü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık haline gelen balık miktarının artması etiketlere yansırken kilosu 70 Lira olan Hamsi 50 Liraya düştü.

Bandırma Balık haline gelen balık miktarının artması etiketlere yansıdı. Balık avlanma yasağının başlamasıyla kıyı balıkçılarının getirdiği balıkların satıldığı balık halinde son günlerde gelen balık miktarında artış görüldüğünü belirten Balıkçı Barış Yıldız, " Bilindiği gibi 15 Nisan’da balık avlanma yasağı başladı. Yasak başlayınca balık halimize gelen balık miktarında azalma görüldü. Bu da balık fiyatlarının artmasına sebeb oldu. Ancak bugün gelen balık miktarında artış olunca, bu artış tezgahtaki fiyat etiketlerine yansıdı. Bugün 70 Lira olan Hamsi kilosu 50 Liradan, Sardalya, İstavrit, Sardalya ve Gümüş balıkları da yine kilosu 50 Liradan satılıyor. Balık miktarı artarsa balık fiyatları düşer " şeklinde konuştu.

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