Burhaniye’de araç filosu güçleniyor

Burhaniye Belediyesi araç filosuna yeni 2 adet kamyonet çöp taksi daha kattı. Yaptığı nitelikli yatırımlarla Burhaniye’nin her geçen gün gelişimine katkı sunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçede kullanılmak üzere 2 adet çöp taksiyi araç filosuna dahil etti.

Belediyenin öz kaynaklarıyla alınan 2 adet mini damperli kamyonet çöp taksi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak ilçenin dar sokaklarında rahat şekilde çalışması için ihtiyaç duyulan hizmetlerde kullanılacak. Araç filosunu Burhaniye’ye hizmet adına kuvvetlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye’miz gelişiyor, geliştikçe büyüyor. Hizmetlerin yeteri kadar halka ulaşması adına yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.