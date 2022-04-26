Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 aydır devam eden 15 metrelik deniz çekilmesi etkisini sürdürüyor.

Bandırma'da 4 ay önce başlayan 15 metrelik deniz çekilmesi artarak devam ediyor. Deniz çekilmesinin tamamen doğa olayı olduğunu belirten S.S Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, "Bu deniz çekilme olayı tamamen doğa olayıdır. Poyrazlı havalarda deniz suyu çekilir. Lodoslu havalarda da deniz şişer ve normal seviyesine gelir. Bunun fay hattı ve depremle bir alakası yoktur. Tamamen doğa olayıdır" dedi.

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