Burhaniye de bahar geldi çiçeklere ilgi arttı

Burhaniye ilçesinde, baharın gelmesiyle birlikte çiçek satışları arttı. Bahar çiçekleri satan 19 yaşındaki Serhat Avşar, çiçeklere ilginin iyi olduğunu söyledi.

İlçenin kırsal Kızıklı Mahallesinde çiçek üretimi yapan Serhat Avşar, Hürriyet caddesindeki stantta bahar çiçekleri satıyor. Çiçekleri geçim kaynağı olduğunu anlatan Avşar, işini severek yaptığını söyledi. Papatyadan sardunya ya kadar çeşitlerinin olduğunu anlatan Avşar, “Havalar ısınınca çiçek satışları arttı. Bu çiçekler bana geçim kaynağı oldu. Çiçekleri, çeşidine göre 5 ile 50 lira arasında satıyorum” dedi.

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