Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 523 bin oldu

Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayında artarak 522 bin 972 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye’de Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9’ u otomobil, yüzde 25,7’ si motosiklet, yüzde 13,5’ si kamyonet, yüzde 5,5’ i traktör, yüzde 3,2’ si kamyon, yüzde 0,6’ sı minibüs, yüzde 0,5’i otobüs ve yüzde 0,1’ ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Balıkesir’de Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 522 bin 972 olduğu açıklandı. TÜİK' den yapılan açıklamanın devamında, Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının mart ayı itibarıyla 249 bin 919 olduğu bildirildi.

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