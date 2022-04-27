AK Parti Balıkesir Ramazan programı gömeç ilçesi ile devam etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Balıkesir Ramazan programı gömeç ilçesi ile devam etti

İHA

AK Parti Balıkesir Ramazan programı gömeç ilçesi ile devam etti

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri programlarının 20’inci ilçesi Gömeç ile devam etti. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti İl Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının dahil olduğu Ramazan ayı programının yirmi birinci gününde Gömeç ilçesinde gönülleri fethetti.
Gömeç Ramazan ayı programı: AK Parti İl Teşkilatının, ilçe teşkilatını ziyaretiyle başladı. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Gömeç İlçe Teşkilatı tarafından çiçeklerle ve coşkulu bir şekilde karşılandı. Program ile ilgili yapılan toplantının ardından AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti il ve ilçe teşkilat üyeleri, Cumhur İttifakı ortakları MHP Gömeç İlçe Teşkilatını ziyaret ettiler. Burada MHP İlçe Başkanı Muammer Birdar ve yönetim kurulu üyeleri ile Gömeç hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Daha sonra Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği ziyaret edilerek, Dernek Başkanı Kenan Say ile görüştüler. Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşe Çetin'i ziyaret edildi ve Gömeç ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ardından Gömeç İlçe Jandarma Bölük Komutanı Engin Demir ziyaret edildi.
AK Parti İl Teşkilatı daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin Sıcak Yemek TIR’ında vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Ardından Gömeç Pazar yeri ve esnaf ziyaretleri yapıldı. Karaağaç ve Dursunlu Mahallelerini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, burada esnafın ve vatandaşların ramazanlarını tebrik etti. Gömeç İlçesi Ulubeyler Mahallesi'nde Hacı Ahmet Pakel Vakfının düzenlemiş olduğu iftar hayrına katılan AK Parti İl Teşkilatı, iftarda ve sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek hal hatırlarını sordu. Ardından Hacıhüseyinler Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, mahallenin sorunlarını dinledi, ramazanlarını tebrik etti.
Program sonrası bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Günlerden Gömeç’ti. Öncelikle İlçe Teşkilatımızı ziyaret ettik. Resmi kurum, pazar yeri ve esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. AK Parti Teşkilatı olarak Gömeç’te sahada olduğumuzu göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eski ilçe başkanımız, kardeşimiz tüm gün yanımızdaydı. Önceki dönem Gömeç Belediye Başkanımız Kazım Arslan bizlerle birlikte ziyaretlerde bulundu. AK Parti’de hizmet bir bayrak yarışı. Dün hizmet edenlerle bugün hizmet edenler kol kola, omuz omuza tüm Türkiye’de olduğu gibi bugünde Gömeç’te birlikte, AK davamız için sahadaydılar. Vatandaşımızın gönlüne dokunmak için buradayız. Bu gönül yolculuğunda onlarda gönüllerini ortaya koyarak beraber olduğumuzu göstermiş oldular. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Eşref Başkan Gömeç’te farklı bir hava oluşturmuş açıkçası. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Tüm teşkilatımız aynı şekilde, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
İftarımızı Ulubeyler Kırsal Mahallemizde yaptık. Teravihimizi orada kıldık. Yine kahve ziyaretleri yaptık. Ulubeyler ve Hacı Hüseyinler Gömeç’imizin iki büyük mahallesi. İkisinde de vatandaşlarımızı ziyaret ederek, taleplerini dinledik, ramazanlarını tebrik ettik. Devam eden hizmetlerin bu yaz sonuna kadar yapılacağını, bitirileceğini söyledik. Bu noktada çok etkili, çok önemli bir şekilde sahaya ‘Biz bu işin arkasında varız arkadaş’ diyebilme imkanı bulduk. Gömeç güzeldi. 20 ilçemizin 20’incisiydi. Bugünün ayrı bir güzelliği, farklılığı da bu. 20 ilçemizin 20’sinde de faaliyetlerimizi tamamlamış olduk. Bundan sonra Ramazan bitesiye kadar merkez ilçelerimiz olan Altıeylül ve Karesi’de ziyaretlerimize devam edeceğiz. Gömeç’e çok teşekkür ediyoruz. Rabbim tekrar Ramazan’da buluşmayı, ramazandan sonra yine güzel faaliyetler yapmayı nasip etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın - Der ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı
YEREL HABERLER Kadın - Der ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı
Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 523 bin oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 523 bin oldu
Gizli hayırsever Bandırma'da Gizli hayırseverden mahalleye yüz bin liralık yardım
YEREL HABERLER Gizli hayırsever Bandırma'da Gizli hayırseverden ...
(Özel) Balıkesir pandemide sıfırladı Balıkesir'in ilçeleri tek tek sıfır vaka sayısına ulaşıyor Balıkesir'in 8 ilçesinde Covid-19 vakası görülmedi
YEREL HABERLER (Özel) Balıkesir pandemide sıfırladı Balıkesir'in ...
Sındırgı’da geleneksel çocuk iftarı
YEREL HABERLER Sındırgı’da geleneksel çocuk iftarı
Balıkesir Gastronomi alanında marka şehir olacak
YEREL HABERLER Balıkesir Gastronomi alanında marka şehir olacak
Gönen’de traktör altında kalan vatandaş vefat etti
YEREL HABERLER Gönen’de traktör altında kalan vatandaş vefat etti
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor 1. Dünya Savaşı'ndan kalan 831 bombanın 411'inin boş, 420'sinin aktif olduğu tespit edildi Bina temeli kazarken ortaya çıkan çuvallar dolusu bombanın, şu ana kadar bulunan en yüksek sayı olduğu iddia edildi
YEREL HABERLER Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı ...
Kaymakam Atasoy, Özgü ailesinin sofrasında iftarını açtı
YEREL HABERLER Kaymakam Atasoy, Özgü ailesinin sofrasında iftarını ...
Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi.
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi. ...
Jandarma Trafik Ekipleri denetimleri hızlandırdı
YEREL HABERLER Jandarma Trafik Ekipleri denetimleri hızlandırdı
Başkan Yılmaz’dan gençlere kaykay parkı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan gençlere kaykay parkı
Balıkesir'de Çamlık ve Avlu Bayrama hazır
YEREL HABERLER Balıkesir'de Çamlık ve Avlu Bayrama hazır
Erdek yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Erdek yaza hazırlanıyor
Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı
BUBFA’da Gezi ve Fotoğrafçılık Atölyesi iki etkinliğe imza attı
YEREL HABERLER BUBFA’da Gezi ve Fotoğrafçılık Atölyesi iki etkinliğe ...
Burhaniye de bahar geldi çiçeklere ilgi arttı
YEREL HABERLER Burhaniye de bahar geldi çiçeklere ilgi arttı
Balıkesir’de örnek işletmeci, plaj kumlarını eliyor Burhaniye sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de örnek işletmeci, plaj kumlarını ...
Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor
YEREL HABERLER Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor
Burhaniye’de araç filosu güçleniyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de araç filosu güçleniyor
Vali Şıldak, “Ayvalık’ta Fen Lisesi fikrini destekliyorum”
YEREL HABERLER Vali Şıldak, “Ayvalık’ta Fen Lisesi fikrini ...
Bandırma balık halinde balık miktarı arttı, fiyatları düştü
YEREL HABERLER Bandırma balık halinde balık miktarı arttı, fiyatları ...
Manyas Muhtarlar Derneğinden iftar
YEREL HABERLER Manyas Muhtarlar Derneğinden iftar
Şahin'den Balıkesir Çevre yolu ihale müjdesi
YEREL HABERLER Şahin'den Balıkesir Çevre yolu ihale müjdesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.