Altıeylül’de tüm veresiye defterleri kapatıldı

Bir Osmanlı geleneği olan zimem defteri kapatma Altıeylül’de hayat buldu. Altıeylül genelinde faaliyet gösteren bakkal dükkanlarında ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara ait borçlar Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları, Altıeylül Belediyesi Birim Müdürleri ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle kapatıldı.



Belediyenin imkanları kullanılmadı

Ramazan ayı boyunca gerek Altıeylül Belediyesi’nin etkinlikleri gerekse Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve ekibinin Ramazan ayı ziyaretleri ile birlikte iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelerek gönüllere köprü kurması, sosyal belediyeciliğin de ötesinde akıllarda değil gönüllerde yer edebilmenin en büyük örnekleri arasında yer alıyor. Yaşlı, öksüzyetim ve şehit yakınları başta bine yakın vatandaşın 86 bakkal dükkanında kayıtlı olan borcunu silerek Altıeylül Belediyesi’nin imkânlarını kullanmadan veresiye defterlerini kapattılar.



Başkan Avcı: “İyilik bulaşıcıdır”

Ramazan ayı boyunca her gün başka bir iftar sofrasında iftarını açan, her akşam başka bir camide teravih namazını kılarak sonrasında vatandaşlar ile bir araya gelerek hasbihal eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Bu Ramazan ayında gönüllere dokunarak açtığımız oruçlarda, özlemini çektiğimiz iftar sofralarındaki muhabbetlere bizleri kavuşturan Mevla’ya binlerce kez şükürler olsun. Bizler Altıeylül Belediyesi olarak gerek gençlerimize ve çocuklarımıza, gerekse yetişkin vatandaşlarımıza Ramazan ayı boyunca bu mübarek ayın havasını teneffüs ettirmek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Bunun akabinde başta hayırsever iş insanlarımız olmak üzere bizler de taşın altına elimizi koyarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Toplamda ihtiyaç sahibi 1000’e yakın vatandaşımızın 86 bakkal dükkanına olan borcunu başta hayırsever iş insanlarımız olmak üzere belediyemizin imkânlarından istifade etmeden el birliği ile ödeyerek veresiye defterlerini kapatmış bulunuyoruz. Bu mübarek ayda geçekleştirdiğimiz küçük ama bir o kadar da anlamlı girişimin toplum içeresinde benzer şekilde yayılarak kalıcı bir kültür haline gelmesi için öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Altıeylül’ümüzde benzer naif dokunuşların da sadece Ramazan ayında değil, tüm yıl boyunca devam edeceğinin bilincindeyiz. Zira iyilik bulaşıcıdır” dedi.

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