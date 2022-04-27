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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor

İHA

Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor

Balıkesir Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sahip olduğu spor tesisleri ile Türk sporunu desteklemeye devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, kampüs alanında ve Spor Bilimleri Fakültesi içerisindeki tesisler ile Türkiye’de sayılı üniversitede bulunan sportif altyapıya sahip olduklarını ifade ederken, uluslararası başarılara imza atan milli sporcu öğrencilerin ve akademik personelin başarılarıyla da gurur duyduklarını ifade etti.
Üniversitedeki spor tesislerinin, yerel ve ulusal organizasyonlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Öğretim görevlilerimiz Yasemin Adar ile Ali Eren Demirezen’in yanı sıra öğrencimiz Kerem Kamal, olimpik milli sporcularımız arasında yer alıyor. 20 yılı aşkın geçmişi ile milli sporcuların da öncelikli tercihleri arasında yer Spor Bilimleri Fakültemizde, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarı elde eden çok sayıda milli sporcumuz öğrenim görüyor. Üniversite olarak Türk sporunun gelişimine destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Tesisler, Türkiye Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapıyor
Alparslan Türkeş Stadyumu, Burhan Erdayı Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Tenis Kortları, üniversitedeki ders uygulamaları ve birimlerin kullanımının yanı sıra, önemli yerel ve ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Yakın dönemdeki ulusal organizasyonlar arasında; Üniversiteler Türkiye Karate Şampiyonası ve Üniversiteler Türkiye Boks Şampiyonası ile Türkiye İşitme Engelliler Oryantiring, Yüzme ve Masa Tenisi Şampiyonaları, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Son olarak Balıkesir Okullar Arası Triatlon İl Birinciliği Müsabakaları da Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde gerçekleştirildi. Çeşitli kulüp ve eğitim kurumları da farklı branşlardaki sportif faaliyetleri üniversitedeki tesisleri kullanıyor.
Kulüp Futbol Müsabakaları Gerçekleştiriliyor
Balıkesir’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kulüp futbol müsabakaları ile futbol kulüplerinin antrenmanlarına ev sahipliği Alparslan Türkeş Stadyumu; resmi mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında gerçekleştirilen programlar dahilinde; Balıkesirspor, Menteşspor, Gaziosmanpaşaspor, Yenisanayispor, Gökköyspor, Demirspor, Altayspor, Gençlikspor, Şabanlarspor, Yıldızspor, Atköyspor, ve Karesispor tarafından kullanılıyor.
BAÜN Spor Kulübü de Faaliyetlerini Sürdürüyor
Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü de planlanan faaliyetleri dahilinde yıl içerisinde farklı branşlarda devam eden kurs ve etkinliklerini, üniversitedeki spor tesislerinde gerçekleştiriyor. Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde yaz okulu programı da düzenleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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