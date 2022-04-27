Engelli ve Engelli Aileleri iftarda buluştu

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Engelli ve Engelli Aileleri Derneği tarafından üyelerine iftar yemeği verildi.

Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği tarafından verilen iftar yemeğine İşitme Engelliler Derneği Başkanı Tuncay Ağaçonaran ve eşi Duygu Ağaçonaran, Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Tuncay Aksakalı ile Engelli ve Engelli Aileleri üyeleri katıldı. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği iftar yemeğinde konuşan Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, "İki yıldır pandemi sebebiyle iftar yemeğimizi bu yıl düzenlemiş bulunuyoruz. Bu Ramazan'da Allah'a şükür pandemiden sonra İlk iftarımızda bu mübarek Kadir gecesinde buluştuk. Yüce yaradan bu mübarek gece için temiz kalp ile edilen duaların kul hakkı hariç hepsinin kabul edileceğini duyurmuş. Allah cümlemizin dualarını kabul etsin. Allah cümlemizi de kul hakkından korusun..Bugün iki Derneğimizin de başkanları iftarımıza katıldı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu birliktelik Bandırma'da Engelli hareketinin başlamasına vesile olur. Kandilinizi ve mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.

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