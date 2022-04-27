Bandırma´da toprağa gömülü halde bulunan el bombaları Osmanlı ve Alman yapımı çıktı



Fatih Emrah ERDOĞAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında bulunan 831 bomba ile ilgili inceleme tamamlandı. Kazı bölgesinden çıkarılan mühimmatın 105´inin Alman yapımı M 24 el bombası, 726 adedinin ise Osmanlı yapımı el bombası olduğu tespit edildi. 831 el bombası imha edilmek üzere bomba imha ekiplerine teslim edildi.

24 Nisan Pazar günü, ilçenin Yüzüncüyıl Mahallesi'nde 1567 Sokak ile 1581 sokağın kesiştiği arsada inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı sırasında, toprağa gömülmüş halde çok sayıda el bombası bulundu. Kepçe operatörünün mühimmatı fark etmesiyle polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. İnşaatta kazı durdurulurken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Muhafaza altına alınan bombaların incelenmesi için Balıkesir´den uzman ekip çağrıldı. Uzman ekiplerin kazı bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 831 el bombası bulundu.

`1´İNCİ DÜNYA SAVAŞI İLE KURTULUŞ SAVAŞINDA KULLANILMIŞ´

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karayaman yaptığı açıklamada, mühimmatın 1´inci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı´nda kullanılan el bombaları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir temel kazısı sırasında bazı mühimmatların çıktığını görüyoruz. İki çeşit patlayıcı var. Bunlar 1´inci Dünya Savaşı´nda ve Kurtuluş Savaşı´nda kullanılan el bombaları. Hem yuvarlak şekilde, hem saplı şekilde. Çekildiği zaman patlayan bombalar. Fakat bu bölgede bir askeri tesis yok. Milli Mücadele sırasında bu bölge Yunanlılar ile Türk Ordusu'nun savaştığı, bir siper savaşının olduğu bir yer değil. Burası tamamen boş bir alan. Bu mühimmatların tamamını çıkardıktan sonra bakmak gerekiyor. Bu bölgede belki geçici bir süre cephanelik olabilir. Bir imalathane olabilir. Ama kesinlikle bu mühimmatlar 1´inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı´na ait. Üzerinde inceleme yapamıyoruz şu an, dokunmamıza müsaade etmiyorlar. İnceleme yapıldığı zaman seri numarasından hangi ülkeye ait olduğu belli olur."

831 BOMBANIN OSMANLI VE ALMAN YAPIMI OLDUĞU BELİRLENDİ

Uzman ekiplerin incelemesinin ardından bombaların menşei tespit edildi. El bombalarının 346 adetinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adetinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 65 adetinin boş Osmanlı el bombası, 5 adetinin dolu Osmanlı el bombası, 105 adetinin ise dolu Alman M 24 el bombası olduğu belirlendi. Alanda ayrıca el bombaları ile birlikte 265 ateşleyici fitil de toprağa gömülü halde bulundu. Mühimmatlar imha edilmek üzere bomba imha ekipleri tarafından teslim alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Fatih Emrah ERDOĞAN-Tufan DALGIÇ

2022-04-27 22:19:19



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