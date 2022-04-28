Erdek’te Kadir Gecesi Piri Reis Camii doldu taştı

Erdek Piri Reis Camii Kadir Gecesi’nde tarihi günlerden birini yaşadı. Kadir gecesi nedeniyle Piri Reis Camiinde Sakalı Şerif’te vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ramazan ayı içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi büyük bir coşku içerisinde idrak edilirken, gece nedeniyle Piri Reis Camiinde Sakalı Şerif’te vatandaşların ziyaretine açıldı. Mübarek gece nedeniyle Erdek merkez ve kırsal mahallelerde yer alan camilerde vatandaşlar, Kadir Gecesi’ni coşku içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Mübarek geceyi ibadet ve dua ile geçirmek isteyen vatandaşların camilere akın etmesinden dolayı zaman zaman yer bulmakta güçlük çektiği bu nedenle cemaatin bir kısmı da ibadetini dışarıda yaptığı gözlemlendi. Kadir Gecesi münasebetiyle Erdek Piri Reis Camiinde düzenlenen program Vaiz Hilmi Çetin’in vaazı ile başladı. Gecenin anlam ve önemi hakkında cemaati bilgilendiren Vaiz Çetin, bu geceye mahsus neler yapmamızın yanı sara, geceyi nasıl değerlendirmemiz gerektiği hakkında bilgiler verdi, ardından kısa bir dua yaptı.

Yatsı ezanının okunmasının ardından namaz ve teravih namazı kılındı. Namazın ardından yine ilçe vaizi dua yaptı. Duada tüm insanların kurtuluşa ermesi ve yapılan hatimlerin, salavatların ve tüm ibadetlerin kabul olması dileği ile dualar yapıldı. Duadan sonra salavat ve tekbirler eşliğinde Sakalı Şerif cemaatin görüşüne açıldı.

Önce erkek cemaat ardından bayan cemaat Sakalı Şerif'i ziyaret etti. Bu ziyarette inanılmaz bir ilgi ve yoğunluk görmeye değerdi. Ziyaret geç saate kadar devam etti. Diğer cami cemaatleri de bu ziyarete iştirak etti. Daha sonra geç saatlerde Sakalı Şerif yine tekbir ve salavat eşliğinde muhafaza edildiği yere konuldu.

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