İvrindi’de dolu dolu ramazan etkinliği

Onbir ayın Sultanı ramazan ayını her gün farklı sofrada hemşehrileri ile geçiren Başkan Cengiz, hemşehrileri için bu ayın maneviyatına yakışır güzel bir program tertip etti.

Organizasyonda çocuklar da unutulmazken, program sonuna kadar çocuklara balon, Osmanlı macunu ve pamuk şeker ikramı gerçekleştirildi. Teravih namazı sonrası da namazdan çıkan cemaate ramazan şerbeti dağıtımının da gerçekleştirildiği program sonrasında halk “ Eski ramazanları hatırladık” dedi.

İvrindi Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen program ile Nihat Hatipoğlu’nun oğlu ilahiyatçı yazar M. Sait Hatipoğlu’nun dini sohbetleri ile dinleyenlerin feyz aldığı, Fatih Çelik ve İsmail Gülhan’ın ilahi ve ezgileri ile akşamı renklendirdiği program ilçe halkı tarafından tam not aldı.

Program sonrasında Sait Hatipoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen halk adeta birbiriyle yarıştı.

Ramazan’ı dolu dolu yaşıyoruz

Dolu dolu geçen ramazan ayı etkinliklerini özlemişiz diyen Başkan Cengiz “ Son iki yıldır ramazan aylarını pandemi gölgesinde geçiriyoruz. İç içe oturduğumuz sofralardan, komşuluk kültürünü doya doya yaşadığımız günlerden uzak kaldık bu süre zarfında ne yazık ki. Ama şükürler olsun ki bu yıl ramazan ayının manevi havasını özlediğimiz o eski günlerdeki gibi yaşamaya başladık. Hep birlikte iftarlarda buluştuk, farklı sofralarda ekmeğimizi bölüştük, çay eşliğinde sohbet etme imkanına sahip olduk. Hiç bir günümü evimde iftar ederek geçirmedim. Her günümüzü hemşehrilerimiz ile baş başa onların sofrasına misafir olarak yaşadık. Her kesimden vatandaşlarımızla iç içe onların sevinç ve üzüntülerine ortak olarak yaşadık ramazan ayımızı. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Hemşehrilerimiz ile her zaman iç içe olmak, onların sorunlarını yerinde görmek çözüm üretmek bizim prensibimiz. Sadece ramazan ayında değil her zaman bu birlikteliğimiz devam edecek. Bizim birlikteliğimiz bir ay değil 12 ay sürecek”

Değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum

Mübarek ramazan ayının birleştirici, kaynaştırıcı özelliğini ilçede yaşadıklarını ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Atatürk meydanımız bugün hınca hınç doldu. Böyle mübarek ayda manevi sohbetlerin yaşandığı, eski coşkulu ramazan aylarına duyulan hasretin giderildiği bu tür etkinlikleri özlemiş hemşehrilerimiz. Bu güzel akşamda peygamber efendimizin hayatı başta olmak üzere dini değerlerimizi sohbetle bizlere yaşatırcasına anlatan Prof. Dr. İlahiyatçı yazar Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Sait Hatipoğlu hocam başta olmak üzere, kulaklarımızın pasını silercesine tilavet sunan İsmail Gülhan ile Fatih Çelik hocam ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca programın sonuna kadar pür dikkat takip eden hemşehrilerime de şükranlarımı sunuyor, en kısa sürede tekrarını gerçekleştireceğimizin müjdesini veriyorum”

Programda çocuklar da unutulmadı

Programımız her yaş kesimini kapsıyor diyen Başkan Cengiz “ Çok güzel bir program tertip ettik. Gerek hemşehrilerimizden aldığımız güzel izlenimler, program anındaki çocuklarımızın mutluluğu herşeye bedel. Ramazan ayında cami çevresinde koşturan çocukları, onların seslerini özlemişiz. Pandemi bizden çok şey almış farkında olmadan. Çocuklarımızı da düşündük bu programda. Onlar vakit geçirirken eğlensin, mutlu olsun istedik. Balonlar dağıttık, pamuk helva ısmarladık hepsine, Osmanlı macununun lezzetine tanıklık etti çocuklarımız. Eski Ramazanların geleneği, özlemle beklenilen lezzeti Ramazan şerbetini görme fırsatına erişti çocuklarımız. Çocuklarımızın yüzünde ufak bir tebessüm bırakmak istedik. Bırakabildiysek ne mutlu bizlere.”

