DYP’nin eski ilçe başkanı Timuçin son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Doğru Yol Partisi’nin eski İlçe Başkanı ve Ayvalık’ın tanınmış işadamlarından evli ve iki çocuk babası Kaya Timuçin hayatını kaybetti.

Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Sarımsaklı mevkiinde tek başına ikamet ettiği evde klimadan çıkan yangın sonrasında dumanlardan etkilenerek hayatını kaybettiği öne sürülen Kaya Timuçin’in hayatını kaybetmesi ilçede büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Ayvalık’ın sevilen siması ve hayırsever işadamı Timuçin’in cenazesi 150 Evler Mahallesi Şehitler Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Ayvalık Kabristan’ında toprağa verildi.

Cenazede; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Ticaret Odası eski Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, ATO eski yöneticileri, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Doğru Yol Partisi’nin eski yönetici ve partilileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

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