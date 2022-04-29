Kaymakam Memiş, öğrencilerle birlikte iftar yaptı

Burhaniye’ de Kaymakam İlyas Memiş, Muhyiddini Rumi KYK Öğrenci Yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Kaymakam İlyas Memiş’e İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da eşlik etti. .

Muhyiddini Rumi KYK Öğrenci Yurdunda, İl Müdürlüğünün organize ettiği Tasavvuf Müziği dinletisi sonrası öğrencilerle de sohbet eden Kaymakam İlyas Memiş, öğrencilerin hal hatırlarını sordu. Kaymakam, öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Muhyiddini Rumi KYK Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen iftar programına Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan katıldı.

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