Balıkesir'den mart ayında 81 milyon dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, Mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir’in ihracatının yüzde 24,9 artarak 81 milyon 100 bin dolar, ithalat da yüzde 30,8 azalarak 44 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumundan alınan bilgiye göre, Mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de mart ayında ihracat yüzde 19,8, ithalat ise yüzde 30,7 arttı. Balıkesir’de ihracat yüzde 24,9 artarak 81 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale’de mart ayında ihracat yüzde 12,5 azalarak 18 milyon dolar, ithalat yüzde 13,6 azalarak 15 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.