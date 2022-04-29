Ramazan'ın son cuma namazı kılındı

Ramazan ayını son cuma namazı olmasıyla vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı. Vatandaşlar Ramazan ayında ibadetlerini geçirdiği İmam–ı Birgivi Camii'nde bu sefer Ramazan ayının son cuma namazının kılınmasıyla görevini yerine getirdiler.

İmam–ı Birgivi Camii'ne akın eden Balıkesirli vatandaşlar cumanın feyzine nail olabilmek için namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. Ramazan ayının son cuma olması dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, İmam–ı Birgivi Camii'ne akın etti. Balıkesir'de bu manevi günün vesilesiyle camilere akın eden Müslümanlar, cuma vakti ibadet ve dualarla geçirdi. Başta tarihi İmam–ı Birgivi Camii olmak üzere il genelindeki ibadethaneleri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, cuma namazının feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. İmam–ı Birgivi Camii'nde son cumayı karşılamak isteyen bazı vatandaşlar, tarihi cami atmosferinde okunan dualara eşlik etti ve namaz kıldı.

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