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Büyükşehir, Başçeşme Mezarlığı’nı maneviyatına yakışır hale getirdi Büyükşehir, Başçeşme Mezarlığı’nı bayrama yetiştirdi

İHA

Büyükşehir, Başçeşme Mezarlığı’nı maneviyatına yakışır hale getirdi Büyükşehir, Başçeşme Mezarlığı’nı bayrama yetiştirdi

Başçeşme Mezarlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla baştan aşağıya tarihi dokusuna uygun bir şekilde yenilendi. Ramazan Bayramı öncesinde hizmete alımı gerçekleştirilen mezarlık, Büyükşehir Belediyesi tarafından her bir detayıyla maneviyatına yakışır hale getirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 100 binin üzerinde defin bulunan Başçeşme Mezarlığı’nı, 6 ay gibi kısa bir sürede baştan aşağıya özenle yenileyerek maneviyatına uygun hale getirdi. Karesi Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından Ramazan Bayramı öncesinde hizmete alınan Başçeşme Mezarlığı’ndaki program, Sultan Ahmet Camisi Baş Müezzini Nafiz Duman’ın dualarıyla başladı. Başçeşme Mezarlığı’nın tarihi dokusunun yenilenen yüzüyle daha da ortaya çıkarıldığı çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.
172 bin metrekare alana kurulan mezarlık; elektrikten su hatlarına, çeşmesinden taşına, morgundan aydınlatmasına, yolundan korkuluklarına kadar her detayıyla baştan aşağı yenilendi. İdari binası ve gasilhanesi yıkılıp günümüz koşullarında uygun halde yeniden inşa edilen Başçeşme Mezarlığı'nda giriş takı yıkılıp, tarihi dokusuna uygun olarak yeniden yapılarak mermerle kaplandı. Mezarlığı çevreleyen taş duvarların derzleri temizlenip, yenileme işlemleri yapılarak üzerine alüminyum döküm korkuluk imalatı gerçekleştirildi. Mezarlıkta bulunan tüm çeşmelerin pis su ve temiz su altyapıları yenileyen Büyükşehir, toplamda 4 bin 500 metre hat döşedi. Mevcut çeşmeler yıkılıp, yerine 135 adet tek tip döküm çeşme yapılarak hayrat sahiplerinin isimleri yazıldı.
Mezarlık bilgi sistemi kuruldu
Asfalt yolu kaldıran ekipler, mezarlığın yollarına antik parke taş döşeme döşedi. Dört bir yana; çöp kovaları, yönlendirme tabelaları, aydınlatma, ses sistemi ve kamera sistemi kurulumları gerçekleştirildi. Vatandaşın defin yerlerini bulmasında kolaylık sağlayacak mezarlık bilgi sistemi kuruldu ve kiosk montaj işlemi tamamlandı. Peyzaj ve temizlik çalışmaları yapıldı. Mezarlık çevresi yol boyu asfalt ve kaldırım çalışmaları yapıldı. İki adet otobüs durağı montajı tamamlandı.
Başkan Orkan, Büyükşehirin Karesi'de etkisi büyük
Büyükşehir’in, Karesi ilçesinde büyük hizmetleri olduğunu ifade eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan “Biz, Karesi’nin daha modern ve iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin ilçemize çok büyük etkisi var. Çamlık’ta yapılan hizmetlerle insanların nefes alabileceği mekânlar oluşturdu. Oraya öyle bir kütüphane yapıldı ki Türkiye’ye örnek olacağını düşünüyorum. Karesi’de bulunan tarihi binalarımızda Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmaları yapıyor. Balıkesir’in silueti ortaya çıkıyor. Günlerce yaptığımız strateji toplantılarında talep ettiğimiz hizmetlerden bir tanesi de Başçeşme Mezarlığı idi. Şu haliyle Balıkesir’e ve Karesi’ye yakışır bir yer oldu. Büyükşehir bir medeniyet projesi. Balıkesir’de de bu medeniyet projesinin mimarı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışan Büyükşehir personellerine de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti İl Başkanı Başaran, Atalarımıza hürmet ediliyor
Herkes için farklı bir anlam içeren Başçeşme Mezarlığı’nın tekrar elden geçirilerek göze gönle hoş gelir bir hale getirildiğini belirten AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran “Burada hepimizin büyükleri var, hepsine rahmet diliyorum. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.’ Hadisi Şerifi’ne istinaden de Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve tüm çalışma arkadaşlarına, insanların atalarını ziyarete geldiklerinde rahat etmelerini ve daha güzel bir ortamda atalarına hürmet edildiğini görmelerini sağladığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.
Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen açılışın hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Mezarlıkların bizim kültürümüzde çok ayrı bir yeri var. Bayramlarda gelir yakınlarımıza dua eder, çiçekler dikeriz. Büyükşehir Belediyemiz de bu mezarlığın güzel ve daha iyi olması için Karesi Belediyemizle beraber bir çalışma yapmışlar. Mezarlıklarımızın temiz olması çok önemli” dedi.
Başkan Yılmaz, Kadim şehir, tarihi yapılarına sahip çıkar
Her ne kadar 70 yıl önce tescillenmişse de Başçeşme Mezarlığı’nın çok eski bir mezarlık olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “200300 yıl öncesinden de mezarlar bulunuyor. Polis şehitlerimiz, Balıkesir’in tarihine şahitlik etmiş yüzlerce insanımız ve eski belediye başkanlarımız da burada yatıyor. Kadim bir şehir, tarihi yapılarına sahip çıkar. Biz, bu uğurda şehrimizde tarihi olan her şeyi aslına uygun şekilde yenileyerek geleceğe taşıyoruz. Karaoğlan ve Aygören Mahalleleri, Saat Kulesi’nin arkasındaki Kazım Özalp Sokağı baştan aşağıya restore ediyoruz, Zağnos Paşa Camisi’ne bağlayacağız, Çamlık’a giden ana yola bağlayacağız. Şehirdeki bütün türbe ve çeşmelerimizi elden geçiriyoruz. Biz vardık hep de olacağız. Kadim bir milletiz. Müslüman olduğumuzu bu toprakların her yerinde hissedeceğimiz; camilerimizi, türbelerimizi, medreselerimizi ayağa kaldırmak istiyoruz. Buranın altyapısı, elektronik ve kamera sistemleri komple yenilendi. Mezarlığa araçlarla girmesine sınırlama getireceğiz, mezarlarımızın zarar görmemesi için. Golf araçlarıyla insanları mezarlıklara götürecek bir sistem kuracağız. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.
Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç’in duasının ardından; Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar yenilenen mezarlıkta incelemelerde bulunarak kabirleri ziyaret etti.
Programa, Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ile Mustafa Canbey, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti İlçe Başkanları, basın mensupları ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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