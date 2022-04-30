Balıkesir'de bayram yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmede, Balıkesir bölgesinin bayram süresinde yerel olarak yağışlı geçeceği belirtildi. Bölgede hava sıcaklıklarının ise kuzey kesimlerinde 1 ila 2, güney kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinde seyredeceği tahmininde bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünce yapılan meteorolojik değerlendirmede 30 Nisan günü parçalı ve çok bulutlu olmakla birlikte iç kesimlerde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Arife gününe denk gelen 1 Mayıs gününde bölge genelinin parçalı bulutlu, Balıkesir merkezi ve çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı değerlendirildi. Bayram günleri içinde yapılan meteorolojik tahminde; birinci gün parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte toz taşımı nedeniyle yağışların çamur şeklinde yağması bekleniyor. Bayramın ikinci gününün de parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken Balıkesir'in iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın son gününde yağışın beklenmediği belirtilen meteorolojik değerlendirmede, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı ifade ediliyor.

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