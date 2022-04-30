Sındırgı kitap fuarında Kahraman Tazeoğlu ilgi gördü

Kültürel ve sanatsal aktiviteleri, Ramazan sokağı etkinlikleri ile Balıkesir’in gözdesi haline gelen Sındırgı ilçesinde 4. Kitap Fuarı ve Ramazan Etkinlikleri Kahraman Tazeoğlu şiir dinletisi ile taçlandırıldı.

Doğal şehir Sındırgı’da aldığı pozitif enerji ile bir ilke imza atarak Yeni kitabı “ Ben Bir Kelebek Sevdim “den de kesitlere yer veren yazar Kahraman Tazeoğlu, 4.Kitap Fuarının son gününde hayranları ile buluştu. Keyifli bir söyleşi ve şiir programının ardından kitaplarını imzaladı, fotoğraf çekildi.

Soğuk havaya rağmen yüzlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanında buluştu. Sevilen yazarın programına katılmak için soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar keyifli bir programa ortak oldu.

Fuara ve Kahraman Tazeoğlu programına katılan vatandaşlar “Manisa’da yaşıyoruz 40 yıldır yaklaşık. Bayram için geldik. Kitap fuarını öğrenince çok hoşumuza gitti. Ben çok severim zaten çokta kitap okurum. Çok güzeldi, çok hoşumuza gitti “ sözleri ile günü değerlendirdi.

Doğal Şehir Sındırgı’nın pozitif bir enerjisi var

Sındırgı ilçesinden övgü ile söz eden ve keyifli bir programa imza atan yazar Kahraman Tazeoğlu “Öncelikle Sındırgı’da olmaktan çok mutlu ve memnun olduğumu söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Kitap fuarları okurlar ile yazarları bir araya getiren etkinlikler. Bu etkinliklerde bizler, kimlerin bizi okuduğunu bizi okuyanlar da nasıl bir yazarla karşılaşacaklarını bu fuarlarda öğreniyorlar, görüyorlar. Bizi bir araya getiren burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de Ekrem başkanıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum“ dedi.

Sındırgı 4. Kitap Fuarını muhteşem bir programla sonlandırdıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Doğal Şehir Sındırgı’da bir ramazan gününde bir hafta boyunca kitap fuarını gerçekleştirdik. Kitap Fuarında hem yazarlarımız hem şairlerimiz hem kitap satıcılarımız bir hafta boyunca hakikaten kültürle, sanatla, hikayeyle insanları buluşturmuş oldu. Bir medeniyetin oluşabilmesi için mutlaka kitaba ve okumaya ihtiyacımız var. Ve hayatı okuyabilmek için de kitaplara ihtiyacımız var. İşte bunlar ile haşır neşir olan Doğal Şehir’de en son günde ise Kahraman Tazeoğlu’yla bu etkinlik taçlanmış oldu. Hakikaten hem sunumunu hem sempatikliği hem samimiyeti insanların gönlünde taht kurdu. Ve bizlerde bu yapılan çalışmayla Sındırgı’daki Kitap Fuarını sona erdirmiş olduk“ dedi.

Program sonunda Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından yazar Kahraman Tazeoğlu ve menejeri İbrahim Koç’a günün anısına Sındırgı’ya has hediye takdim edildi.

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