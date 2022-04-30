Sındırgılı Galatasaraylılardan kapı kapı iftar yemeği

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Galatasaraylı taraftarların iki yıldan bu yana sürdürdüğü kapı kapı iftar vatandaşların yoğun talebi üzerine bu yıl da devam ediyor. 22 yılı iftar çadırında başlayan gelenek 3 yıldan bu yana günlük 500’e yakın vatandaşa iftar yemeği ulaştırılarak devam ediyor.

Her gün farklı bir hayırsever tarafından karşılanan iftar yemeği dağıtımına taraftarlardan da destek geldi. Sındırgılı Galatasaraylılar kendi aralarında topladıkları parayla iftar yemeğinin ücretini karşıladılar Sındırgı Belediye personeli ile birlikte formalarıyla kapı kapı yemekleri dağıttılar. Taraftarların “ Taçsız Kral “ olarak isimlendirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli sporcu Metin Oktay forması da dikkat çekti.

Hayırseverliği ve paylaşımcı ruhu ile Sındırgı’da taraftarlar arasında bir farkındalık oluşturmak istediklerini ve bu sebeple Ramazan ayında hayır köprüsüne katıldıklarını belirten Mehmet Ziya Bağcı “ Tüm İslam aleminin Ramazanı Şerifini kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Biz Sındırgılı Galatasaraylılar olarak Sındırgı’da bir farklılığımızı, farkındalığımızı yani Galatasaray’ın farkındalığını göstermek istedik. Sındırgı Belediyesinin her gün 450500 civarı aileye yemek dağıttığını biliyoruz. Ve bizde kendi aramızda bir miktar para toplayarak tamamını toplayarak aslında yardımcı olmaya çalıştık. Yani gerekli ailelere yardım etmeye çalıştık. Şu anda biz 400500 civarı aileye yemeği dağıttık. Allah’ın izniyle birlik ve beraberliğimizin daim olması lazım. Doğal şehir Sındırgı’dan, Yağcıbedir diyarı, pehlivanlar mekanı Kuvayı Milliye şehri Sındırgı’dan herkese selamlar” dedi.

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