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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk turistlerden Yunan adalarına bayram yoğunluğu

İHA

Türk turistlerden Yunan adalarına bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi’ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.
Pandemi nedeniyle 25 ay sonra geçtiğimiz Mart ayında yeniden başlayan Yunanistan’ın Midilli Adası ile Ayvalık arasındaki feribot seferlerine ilgi bayram tatili nedeniyle arttı.
İki yıl öncesiyle kıyaslandığında bayram tatillerinde Yunan adalarına gösterilen yoğun talepten az da olsa, 26 ay sonraki ilk bayram seferlerinden feribot işletmecileri memnun.
Ayvalık’ta Jalem Turizm’in Sahibi Ali Jale, 26 ay sonra bayram öncesinde Türk yolculara yönelik ilk seferi başlattıklarını kaydederek, “Bayram hareketliliği deniz hudut kapısında başlamış durumda. Yaklaşık 2 buçuk yıl sonra böyle bir hareketlilik yaşıyoruz. Bugün toplamda 250 ile 300 kişi arasında Midilli Adası’na geçiş yapacak. Bayram periyodu süresince de gün be gün bu geçişler sürecek. Salı gününden sonra da geri dönüş seferlerini yapmayı planlıyoruz. Feribot seferlerinin yeniden başlamasıyla birlikte bu yoğunluk bizim için fena değil. İçinde bulunduğumuz koşullarda bu yoğunluktan bir işletmeci olarak memnunum” dedi.
“Karşılıklı gelişgidişlerin binlerce nedeni var”
Ayvalık’tan Yunan adalarına seferler düzenleyen Meis Turizm’in yetkilisi Hakan Dinç ise, 3 Mart 2020 tarihinden itibaren aradan geçen 26 aylık süre sonrasında bugün ilk gurubu Midilli Adası’na gönderdiklerini ifade ederek, “İki gün sonra Ramazan Bayramı’nda yoğun bir kalabalık bekliyoruz. Belki Hudur Kapısı önünde çok uzun kuyruklar oluşmayacak ama 26 aylık aradan sonra Türk misafirlerimiz Yunan Adaları ile buluşarak özlemlerini giderecekler. Tabi aynı şekilde Yunanlılar da Türkiye’deki sahil kasabalarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Geçen hafta Paskalya bayramları vardı. Buna rağmen 400 kişiyi misafir ettik. Bugünde Midilli’den gelen misafirlerimiz var” dedi.
10 yıl önce yeşil pasaport verilenlerin özgürce yurt dışında tatil yapmaya başladıklarını savunan Dinç, “Yunan adaları Türkiye’ye çok yakın. Müziğiyle, yemeğiyle, havasıyla, kahvesiyle her şeyiyle Yunan adaları, bir İsviçre, bir Almanya, bir Fransa’ya nazaran bize coğrafi olarak çok yakın. Ulaşım çok kolay. Belki Yunanlıların para birimi olarak Türk Lirasına nazaran yaklaşık 16’da bir farkı var ama yine de lezzetiyle, ortamıyla bu açığı kapatıyor. Tabi bu arada dedesi, anası, babası Midilli’de olan mübadil ailelerin çocukları da var müşterilerimiz içerisinde. Bana göre Türk misafirlerimizin Yunanistan’ın adalarına gidip gezmeleri konusunda binlerce nedenleri var. Aynı şekilde bu adalardan da Ayvalık’a gelen Yunanlı turistlerin de benzer birçok sebepleri var” diye konuştu.
Tatilciler memnun
Bayram tatilini Yunanistan’ın Midilli Adası’nda geçirmeyi tercih eden Türk turistlerden Bora Erdoğan, “Midilli Adası’nın mutfağı çok güzel. Ekonomik anlamda fiyatlar daha uygun. Ayrıca bu ada doğallığı bozulmayan bir şehir gibi geliyor bana. Bu yüzden bayram tatilini Midilli’de geçirmek istedim” dedi.
Türk tatilcilerden Berna Hepgüler ise, “Daha önce Yunanistan’ın Ege’deki adalarından Kos’a gitmiştik. Ama dostlarım Midilli’nin, Kos’a nazaran daha güzel olduğunu söylediler. İlk kez gideceğim. Kafamda Kos ile Midilli’yi karşılaştıracağım” ifadelerini kullandı.

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